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В России упростили процедуру назначения социальных выплат

Ведомости

Регионы получили возможность использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) для назначения и предоставления соцвыплат гражданам по заявлению или без него, что упрощает процедуру. Это следует из федерального закона, вступившего в силу сегодня.

Сама ЕГИССО была запущена еще в начале года. Эта система позволяет направлять информацию, необходимую для оформления социальных выплат, прямо в профильные ведомства в электронной форме, без запросов и другого участия граждан. Теперь, после вступления в силу соответствующего закона, чиновники получили доступ к ЕГИССО и могут получать информацию о людях, попавших в сложную жизненную ситуацию, чтобы назначать им выплаты автоматически.

С конца 2021 г. через ЕГИССО сведения о пособиях, которые предоставляются Минтруда, Пенсионным Фондом социального страхования, а также подведомственными учреждениям, стали получать родители детей, пенсионеры, безработные и другие категории россиян. Во втором полугодии 2021 г. Минтруд также планирует запустить консультации по телефону или через чат-бот единого контакт-центра.

В апреле 2021 г. президент России Владимир Путин в рамках своего послания Федеральному собранию анонсировал перевод всех соцвыплат на дистанционку. Кроме того, глава государства пообещал, что уже в следующем, 2022 г., будут внедрены принципы так называемого социального казначейства, когда все соцвыплаты будут оформляться и выплачиваться в режиме «одного окна».

Премьер-министр Михаил Мишустин в июле 2020 г. предложил Путину создать «социальное казначейство» — систему, которая должна повысить адресность и эффективность социальной поддержки на всех уровнях — федеральном, региональном, муниципальном.

В правительстве считают, что несмотря на аномальную для постсоветского времени долю пособий в общих доходах населения (19%) и в ВВП (3%), до действительно нуждающихся доходит только четверть выделяемых средств. Остальное достается тем, кто в помощи и не нуждается, а доля адресных пособий в доходах беднейших людей в среднем не превышает 2%, оценивали эксперты Всемирного банка и Научно-исследовательского финансового института Минфина.

Ранее по теме: Путин предложил перевести на дистанционку оформление всех соцвыплат

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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