В России упростили процедуру назначения социальных выплат

Сама ЕГИССО была запущена еще в начале года. Эта система позволяет направлять информацию, необходимую для оформления социальных выплат, прямо в профильные ведомства в электронной форме, без запросов и другого участия граждан. Теперь, после вступления в силу соответствующего закона, чиновники получили доступ к ЕГИССО и могут получать информацию о людях, попавших в сложную жизненную ситуацию, чтобы назначать им выплаты автоматически.