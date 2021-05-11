В России упростили процедуру назначения социальных выплат
Регионы получили возможность использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) для назначения и предоставления соцвыплат гражданам по заявлению или без него, что упрощает процедуру. Это следует из федерального закона, вступившего в силу сегодня.
Сама ЕГИССО была запущена еще в начале года. Эта система позволяет направлять информацию, необходимую для оформления социальных выплат, прямо в профильные ведомства в электронной форме, без запросов и другого участия граждан. Теперь, после вступления в силу соответствующего закона, чиновники получили доступ к ЕГИССО и могут получать информацию о людях, попавших в сложную жизненную ситуацию, чтобы назначать им выплаты автоматически.
С конца 2021 г. через ЕГИССО сведения о пособиях, которые предоставляются Минтруда, Пенсионным Фондом социального страхования, а также подведомственными учреждениям, стали получать родители детей, пенсионеры, безработные и другие категории россиян. Во втором полугодии 2021 г. Минтруд также планирует запустить консультации по телефону или через чат-бот единого контакт-центра.
В апреле 2021 г. президент России Владимир Путин в рамках своего послания Федеральному собранию анонсировал перевод всех соцвыплат на дистанционку. Кроме того, глава государства пообещал, что уже в следующем, 2022 г., будут внедрены принципы так называемого социального казначейства, когда все соцвыплаты будут оформляться и выплачиваться в режиме «одного окна».
Премьер-министр Михаил Мишустин в июле 2020 г. предложил Путину создать «социальное казначейство» — систему, которая должна повысить адресность и эффективность социальной поддержки на всех уровнях — федеральном, региональном, муниципальном.
В правительстве считают, что несмотря на аномальную для постсоветского времени долю пособий в общих доходах населения (19%) и в ВВП (3%), до действительно нуждающихся доходит только четверть выделяемых средств. Остальное достается тем, кто в помощи и не нуждается, а доля адресных пособий в доходах беднейших людей в среднем не превышает 2%, оценивали эксперты Всемирного банка и Научно-исследовательского финансового института Минфина.