В Татарстане объявили день траура
В Республике Татарстан объявили день траура после стрельбы в школе № 175 в Казани, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
«Решением президента республики 12 мая в Татарстане объявлено днем траура», — цитирует «РИА Новости» Галимову.
Утром 11 мая в школе № 175 в Казани вооруженный человек пришел и открыл стрельбу. По данным ТАСС и «Интерфакса», нападавших было двое. Одного из них — 19-летнего подростка — задержали, сообщал президент республики Татарстан Рустам Минниханов. Второго позднее убили спецслужбы, сообщали ТАСС, «Интерфакс» со ссылкой на источники. В Национальном антитеррористическом комитете подтвердили, что нападавший был один.
Кроме того, по делу о нападении на школу задержан предполагаемый пособник — 41-летний Рамиль Мухаметшин. По данным Минниханова, в результате стрельбы погибли семеро детей.
В столице Татарстана действует введенный МВД режим контртеррористической операции (КТО). Во всех школах города отменены занятия второй смены.