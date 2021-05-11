В Татарстане объявили день траура

Утром 11 мая в школе № 175 в Казани вооруженный человек пришел и открыл стрельбу. По данным ТАСС и «Интерфакса», нападавших было двое. Одного из них — 19-летнего подростка — задержали, сообщал президент республики Татарстан Рустам Минниханов. Второго позднее убили спецслужбы, сообщали ТАСС, «Интерфакс» со ссылкой на источники. В Национальном антитеррористическом комитете подтвердили, что нападавший был один.