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В Татарстане объявили день траура

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В Республике Татарстан объявили день траура после стрельбы в школе № 175 в Казани, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

«Решением президента республики 12 мая в Татарстане объявлено днем траура», — цитирует «РИА Новости» Галимову.

Утром 11 мая в школе № 175 в Казани вооруженный человек пришел и открыл стрельбу. По данным ТАСС и «Интерфакса», нападавших было двое. Одного из них — 19-летнего подростка — задержали, сообщал президент республики Татарстан Рустам Минниханов. Второго позднее убили спецслужбы, сообщали ТАСС, «Интерфакс» со ссылкой на источники. В Национальном антитеррористическом комитете подтвердили, что нападавший был один.

Кроме того, по делу о нападении на школу задержан предполагаемый пособник — 41-летний Рамиль Мухаметшин. По данным Минниханова, в результате стрельбы погибли семеро детей.

В столице Татарстана действует введенный МВД режим контртеррористической операции (КТО). Во всех школах города отменены занятия второй смены.

Ранее по теме: Президент Татарстана сообщил о семерых погибших при стрельбе в школе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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