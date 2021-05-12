Мишустин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России постепенно улучшается, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства в Госдуме. Трансляция отчета велась на сайте Госдумы.
«Сейчас обстановка постепенно улучшается, хотя, конечно, о полном восстановлении и говорить пока рано. Именно этот год должен стать переломным в победе над инфекцией», — сказал Мишустин.
По его словам, более 24 млн человек прошли разные этапы вакцинации от коронавируса. К концу года нужно сформировать коллективный иммунитет к вирусу.
В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V» и «Спутник лайт» центра им. Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра им. Чумакова. Массовая вакцинация населения началась в декабре прошлого года.