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Мишустин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в России

Ведомости

Ситуация с коронавирусом в России постепенно улучшается, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства в Госдуме. Трансляция отчета велась на сайте Госдумы.

«Сейчас обстановка постепенно улучшается, хотя, конечно, о полном восстановлении и говорить пока рано. Именно этот год должен стать переломным в победе над инфекцией», — сказал Мишустин.

По его словам, более 24 млн человек прошли разные этапы вакцинации от коронавируса. К концу года нужно сформировать коллективный иммунитет к вирусу.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V» и «Спутник лайт» центра им. Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра им. Чумакова. Массовая вакцинация населения началась в декабре прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных