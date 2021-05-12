Комитет Госдумы поддержал ужесточение выдачи лицензии на оружие

Ранее сообщалось, что в комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на рассмотрении находится семь законопроектов, которые так или иначе меняют закон «Об оружии». Депутаты выступили с различными инициативами после того, как 11 мая в Казани произошел самый тяжелый по своим последствиям массовый расстрел школьников с момента нападения в 2018 г. на колледж в Керчи (тогда погиб 21 человек).