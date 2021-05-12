Комитет Госдумы поддержал ужесточение выдачи лицензии на оружие
Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект о дополнительных основаниях для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия, передает ТАСС. Госдума может рассмотреть документ 18 мая.
Согласно законопроекту, необходимо ввести запрет выдавать лицензии на оружие россиянам с двумя и более погашенными судимостями, а также лицам, подвергнутым административному наказанию за пьяную езду или передачу управления своим автомобилем нетрезвому, либо за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения (до истечения срока административного наказания).
Также инициатива предусматривает запрет на распространение в СМИ и интернете инструкций по изготовлению, переделке или восстановлению огнестрельного оружия. Сегодня такое правило действует только в отношении инструкций по самодельному изготовлению взрывчатых веществ и устройств. Кроме того, документ предлагает ввести дополнительные основания для аннулирования лицензий и разрешений на оружие.
Ранее сообщалось, что в комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на рассмотрении находится семь законопроектов, которые так или иначе меняют закон «Об оружии». Депутаты выступили с различными инициативами после того, как 11 мая в Казани произошел самый тяжелый по своим последствиям массовый расстрел школьников с момента нападения в 2018 г. на колледж в Керчи (тогда погиб 21 человек).