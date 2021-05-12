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Комитет Госдумы поддержал ужесточение выдачи лицензии на оружие

Ведомости

Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект о дополнительных основаниях для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия, передает ТАСС. Госдума может рассмотреть документ 18 мая.

Согласно законопроекту, необходимо ввести запрет выдавать лицензии на оружие россиянам с двумя и более погашенными судимостями, а также лицам, подвергнутым административному наказанию за пьяную езду или передачу управления своим автомобилем нетрезвому, либо за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения (до истечения срока административного наказания).

Также инициатива предусматривает запрет на распространение в СМИ и интернете инструкций по изготовлению, переделке или восстановлению огнестрельного оружия. Сегодня такое правило действует только в отношении инструкций по самодельному изготовлению взрывчатых веществ и устройств. Кроме того, документ предлагает ввести дополнительные основания для аннулирования лицензий и разрешений на оружие.

Ранее сообщалось, что в комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на рассмотрении находится семь законопроектов, которые так или иначе меняют закон «Об оружии». Депутаты выступили с различными инициативами после того, как 11 мая в Казани произошел самый тяжелый по своим последствиям массовый расстрел школьников с момента нападения в 2018 г. на колледж в Керчи (тогда погиб 21 человек).

Ранее по теме: Трагедия в Казани может привести к изменению законодательства об оружии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных