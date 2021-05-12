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Мишустин заявил о снижении уровня безработицы в России до 5,4%

Ведомости

Уровень безработицы в России снизился до 5,4%, или 4,2 млн человек, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства в Госдуме. Трансляция отчета велась на сайте Госдумы.

«У нас уровень безработицы снижается с 6,4% на пике — это, по-моему, было в августе — до уже 5,4% — 4,2 млн человек», — сказал Мишустин.

В январе президент России Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции поручил правительству в ближайшее время снизить уровень безработицы в России до показателя до пандемии — не более 4,7%, согласно статистике 2019 г. В тот же месяц, согласно информации Росстата, 4,3 млн человек были официально зарегистрированы как безработные.

18 марта замглавы Минтруда Елена Мухтиярова отмечала, что число официально зарегистрированных безработных снизилось до 1,9 млн человек. В начале апреля министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что в России наблюдается положительная динамика в решении ситуации с безработицей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных