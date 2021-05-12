Мишустин заявил о снижении уровня безработицы в России до 5,4%
Уровень безработицы в России снизился до 5,4%, или 4,2 млн человек, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства в Госдуме. Трансляция отчета велась на сайте Госдумы.
«У нас уровень безработицы снижается с 6,4% на пике — это, по-моему, было в августе — до уже 5,4% — 4,2 млн человек», — сказал Мишустин.
В январе президент России Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции поручил правительству в ближайшее время снизить уровень безработицы в России до показателя до пандемии — не более 4,7%, согласно статистике 2019 г. В тот же месяц, согласно информации Росстата, 4,3 млн человек были официально зарегистрированы как безработные.
18 марта замглавы Минтруда Елена Мухтиярова отмечала, что число официально зарегистрированных безработных снизилось до 1,9 млн человек. В начале апреля министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что в России наблюдается положительная динамика в решении ситуации с безработицей.