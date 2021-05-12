Мишустин заявил о росте реальных доходов граждан на 3%

«Ведь, говоря об автоматических льготах и о том, кому реально нужно помочь, а я абсолютно уверен, что функция государства — помогать тем, кому не хватает, нужно наладить этот учет. И этот учет показывает, что очень много у нас есть в том числе автоматических льгот, которые до людей доводятся, которые, может быть, в этом не нуждаются. Я это вижу на примере людей, которые бы не подали заявления, не обратились бы с вопросом о поддержке в том числе даже своего ребенка, у кого хватает», — сказал он.