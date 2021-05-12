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Мишустин заявил о росте реальных доходов граждан на 3%

Ведомости

Реальные доходы граждан России выросли на 3%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о деятельности правительства в 2020 г.

«Мы, конечно, разделяем обеспокоенность по доходам граждан и делаем все необходимое для того, чтобы эти доходы соответствовали потребностям людей. Но скажу только одну цифру, что у нас рост реальных доходов, это абсолютно точная цифра — плюс 3%. Конечно, есть вопросы, связанные с инфляцией, стоимостью потребительской корзины, но рост мы удержали — плюс 3%», — отметил Мишустин.

В своей работе правительство в первую очередь обращает внимание на то, что можно сделать для борьбы с бедностью, подчеркнул Мишустин. При этом «бедность надо правильно считать», отметил председатель правительства.

В этой связи Мишустин указал на важность проекта социального казначейства: с помощью него власти собираются по профилю риска семьи, домохозяйства помогать и считать эту бедность. Но необходимо обращать внимание и на нелегальную занятость, отметил премьер.

«Ведь, говоря об автоматических льготах и о том, кому реально нужно помочь, а я абсолютно уверен, что функция государства — помогать тем, кому не хватает, нужно наладить этот учет. И этот учет показывает, что очень много у нас есть в том числе автоматических льгот, которые до людей доводятся, которые, может быть, в этом не нуждаются. Я это вижу на примере людей, которые бы не подали заявления, не обратились бы с вопросом о поддержке в том числе даже своего ребенка, у кого хватает», — сказал он.

Сегодня в России нуждаемость стала фактором, по которому власти будут определять потребность семей в дополнительной помощи государства, а при определении этой нуждаемости необходимо учитывать и нелегальную занятость, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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