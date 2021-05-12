Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП России

«Макроэкономическая структура с гибкими обменными курсами и бюджетное правило, основанное на фиксированной цене на нефть, делают Россию менее уязвимой для внешнего давления. Кроме того, увеличение резервов даже в кризисные времена и окупаемость долга, номинированного в иностранной валюте, а также снижение роли иностранцев на рынке государственного долга еще больше изолируют Россию от международных финансовых тенденций», — сказано в документе.