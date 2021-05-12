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Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП России

Ведомости

Эксперты Европейской комиссии (ЕК) улучшили прогноз по росту российской экономики в этом году с 2%, ожидаемых осенью, до 2,7%, следует из обновленного весеннего документа организации.

Кроме того, ожидается, что в следующем году ВВП страны увеличится на 2,3%. Ранее ЕК заявила о показателе в 1,9%.

«Макроэкономическая структура с гибкими обменными курсами и бюджетное правило, основанное на фиксированной цене на нефть, делают Россию менее уязвимой для внешнего давления. Кроме того, увеличение резервов даже в кризисные времена и окупаемость долга, номинированного в иностранной валюте, а также снижение роли иностранцев на рынке государственного долга еще больше изолируют Россию от международных финансовых тенденций», — сказано в документе.

Среди факторов, сдерживающих российскую экономику, в ЕК назвали слабый рост реальных располагаемых денежных доходов населения, а также медленные темпы кредитования, поскольку эксперты ожидают отмены субсидируемых из бюджета ипотечных программ. Кроме того, аналитики считают, что слабый прогресс в области вакцинации населения от коронавируса «затуманит» перспективы сектора услуг в 2021 г.

В то же время внутреннее потребление будет поддерживаться социальными выплатами гражданам от государства. Положительное влияние окажут и ограничения на зарубежные поездки, так как население будет расходовать средства внутри страны.

Спад российского ВВП по итогам 2020 г. составил 3%, тогда как мировой, по оценке ЕК, сократился на 3,4%. В конце апреля министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что российская экономика может достичь допандемийного уровня в III квартале текущего года.

В Минэкономразвития полагают, что в 2021 г. ВВП России вырастет на 2,9%. В 2022 г. показатель может составить 3,2%, а в 2023 г. — 3%.

Ранее по теме: Минэкономразвития понизило прогноз по росту экономики России в 2021 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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