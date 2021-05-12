Голикова заявила о скором возобновлении авиасообщения с новыми странами
Россия возобновит авиасообщение с новыми странами в ближайшем будущем, заявила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.
«Я думаю, что это дело самого ближайшего будущего», — сказала Голикова (цитата по «РИА Новости»). Многие страны, в том числе европейские, обращаются к России с предложением возобновить авиасообщение, однако решение об открытии границ зависит от развития ситуации с коронавирусом, отметила она.
«Мы внимательно анализируем эту ситуацию и по мере развития эпидемиологической ситуации в этих странах, конечно, будем открываться», — объяснила вице-премьер.
Ранее Голикова заявила, что Россия постепенно движется к открытию границ с другими государствами, однако многие страны пока сами не готовы к этому и требуют от прибывающих соблюдать жесткие ограничительные меры.
В марте прошлого года в связи с распространением коронавируса в мире Россия приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж. Летом авиасообщение стало восстанавливаться. В декабре рейсы в Великобританию вновь были приостановлены после обнаружения там нового штамма коронавируса, а в апреле было временно приостановлено авиасообщение с Танзанией и Турцией.