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Голикова заявила о скором возобновлении авиасообщения с новыми странами

Ведомости

Россия возобновит авиасообщение с новыми странами в ближайшем будущем, заявила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

«Я думаю, что это дело самого ближайшего будущего», — сказала Голикова (цитата по «РИА Новости»). Многие страны, в том числе европейские, обращаются к России с предложением возобновить авиасообщение, однако решение об открытии границ зависит от развития ситуации с коронавирусом, отметила она.

«Мы внимательно анализируем эту ситуацию и по мере развития эпидемиологической ситуации в этих странах, конечно, будем открываться», — объяснила вице-премьер.

Ранее Голикова заявила, что Россия постепенно движется к открытию границ с другими государствами, однако многие страны пока сами не готовы к этому и требуют от прибывающих соблюдать жесткие ограничительные меры. 

В марте прошлого года в связи с распространением коронавируса в мире Россия приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж. Летом авиасообщение стало восстанавливаться. В декабре рейсы в Великобританию вновь были приостановлены после обнаружения там нового штамма коронавируса, а в апреле было временно приостановлено авиасообщение с Танзанией и Турцией.

Ранее по теме: В АТОР спрогнозировали сроки открытия Европы для туристов из России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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