Голикова заявила о скором возобновлении авиасообщения с новыми странами

В марте прошлого года в связи с распространением коронавируса в мире Россия приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж. Летом авиасообщение стало восстанавливаться. В декабре рейсы в Великобританию вновь были приостановлены после обнаружения там нового штамма коронавируса, а в апреле было временно приостановлено авиасообщение с Танзанией и Турцией.