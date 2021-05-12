Голикова ответила на вопрос о планах вводить локдаун осенью
Локдаун из-за коронавируса вводить в России осенью не планируется, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
По ее словам, в отдельных регионах ситуация с коронавирусом еще требует внимания, но вводить ограничения не планируется. «Какой локдаун, вы о чем?» — сказала она, отвечая на вопрос, не будет ли локдауна осенью.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предложила сделать майские праздники непрерывными, чтобы снизить число контактов людей друг с другом. Такое решение принял президент России Владимир Путин. Позднее его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что это решение не предполагает введения нового локдауна.