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Голикова ответила на вопрос о планах вводить локдаун осенью

Ведомости

Локдаун из-за коронавируса вводить в России осенью не планируется, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

По ее словам, в отдельных регионах ситуация с коронавирусом еще требует внимания, но вводить ограничения не планируется. «Какой локдаун, вы о чем?» — сказала она, отвечая на вопрос, не будет ли локдауна осенью.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предложила сделать майские праздники непрерывными, чтобы снизить число контактов людей друг с другом. Такое решение принял президент России Владимир Путин. Позднее его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что это решение не предполагает введения нового локдауна.

Ранее по теме: Песков исключил введение локдауна на майские праздники

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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