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Песков исключил введение локдауна на майские праздники

Ведомости

Решение президента России Владимира Путина сделать дни между майскими праздниками нерабочими не предполагает введение нового локдауна, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Нет, никакой речи о локдауне не идет», – сказал Песков. По его словам, новые нерабочие дни в мае коснутся большей части чиновников, но не всех.

Ранее сегодня Путин согласился с предложением руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой сделать майские праздники непрерывными. Попова пояснила, что россияне привыкли проводить майские праздники на природе, многие ездят на дачи. Глава ведомства предложила сделать выходные дни на майские праздники непрерывными, чтобы снизить число контактов людей друг с другом.

В 2021 г. выходными должны были быть 1-3 мая и 8-10 мая включительно. Дни с 4 по 7 мая должны были быть рабочими.

Ранее по теме: Путин объявил дни с 1 по 10 мая выходными

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных