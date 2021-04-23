Песков исключил введение локдауна на майские праздники
Решение президента России Владимира Путина сделать дни между майскими праздниками нерабочими не предполагает введение нового локдауна, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
«Нет, никакой речи о локдауне не идет», – сказал Песков. По его словам, новые нерабочие дни в мае коснутся большей части чиновников, но не всех.
Ранее сегодня Путин согласился с предложением руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой сделать майские праздники непрерывными. Попова пояснила, что россияне привыкли проводить майские праздники на природе, многие ездят на дачи. Глава ведомства предложила сделать выходные дни на майские праздники непрерывными, чтобы снизить число контактов людей друг с другом.
В 2021 г. выходными должны были быть 1-3 мая и 8-10 мая включительно. Дни с 4 по 7 мая должны были быть рабочими.