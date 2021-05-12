Дума поддержала штрафы за упоминание террористических группировок без маркировки
Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому СМИ при упоминании организации, признанной террористической, должны указывать, что та либо ликвидирована, либо ее деятельность запрещена на территории России, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.
В случае невыполнения данного требования СМИ будут привлечены к административной ответственности. Их обяжут выплатить штраф, соразмерный тому, что сейчас действует за публикацию материалов об экстремистских организациях без упоминания того, что их деятельность в России запрещена.
«Данная инициатива устраняет существующую сегодня явную правовую неопределенность», — пояснил председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Он назвал странным и абсурдным тот факт, что упоминание экстремистских организаций без маркировки запрещено, а террористических — нет.
«Терроризм является крайней формой экстремизма», — резюмировал парламентарий.
Таким образом, при окончательном принятии законопроекта размер штрафа для физических лиц составит от 2000 до 2500 руб., для должностных лиц — от 4000 до 5000 руб., а для юридических — от 40 000 до 50 000 руб.