Лига безопасного интернета заявила об отмене концерта Моргенштерна в Петербурге
Концерт рэпера Моргенштерна (Алишер Валеев) 16 мая в Санкт-Петербурге отменен после обращений родительских организаций, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину.
«Родительские организации направили очень много обращений в адрес властей и организаторов концерта. Их беспокоит возможное продолжение пропаганды наркотиков среди детей этим исполнителем. На обращения родителей последовала реакция — концерт был отменен», — сказала она.
При этом агентство подчеркнуло, что не располагает комментарием организаторов концерта.
В конце прошлого года Колпинский районный суд Петербурга зарегистрировал административный иск прокуратуры, потребовавшей запретить песню Моргенштерна «Я съел деда». Проводившие экспертизу трека специалисты указали на некорректность названия композиции. Позже ФАС сочла «непристойным», «унижающим женщин» и «вводящим в заблуждение» ролик Альфа-банка с участием рэпера под названием «Клип за 10 лямов» и возбудила дело о нарушении рекламного законодательства.
Помимо этого, в отношении рэпера также возбудили административное дело в связи с возможной пропагандой употребления наркотических веществ.