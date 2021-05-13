В Госдуме предложили ужесточить наказание за утрату оружия

Ранее сообщалось, что в комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на рассмотрении находится семь законопроектов, которые так или иначе меняют закон «Об оружии». Депутаты выступили с различными инициативами после того, как 11 мая в Казани в школе произошла стрельба. В результате погибли семеро детей и двое взрослых, 23 человека госпитализированы. Советский районный суд Казани арестовал стрелка Ильназа Галявиева на два месяца.