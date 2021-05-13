В Госдуме предложили ужесточить наказание за утрату оружия
Члены комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции разработали законопроект, в котором предлагается ужесточить административную ответственность за нарушения в сфере оборота гражданского оружия, сообщил ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к документу. Законопроект направлен в правительство.
Члены комитета предложили жестче наказывать россиян за утрату оружия. «Статьи 20.8 и 20.12 КоАП РФ дополняются специальными нормами, устанавливающими более строгое наказание за нарушение правил оборота оружия в случаях, если такое нарушение повлекло утрату оружия», — говорится в документе.
Также депутаты предложили увеличить срок давности привлечения к ответственности за нарушения в сфере оборота оружия с двух месяцев до года. В законопроекте предлагается ввести ответственность за незаконный оборот пневматики с дульной энергией до 7,5 Дж и ношение холодного оружия для самообороны.
Авторы законопроекта предложили ввести ответственность за публикацию в СМИ и интернете инструкций по изготовлению и переделке огнестрельного оружия. Сейчас ответственность предусмотрена за распространение инструкций по изготовлению взрывчатки и взрывных устройств.
Ранее сообщалось, что в комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на рассмотрении находится семь законопроектов, которые так или иначе меняют закон «Об оружии». Депутаты выступили с различными инициативами после того, как 11 мая в Казани в школе произошла стрельба. В результате погибли семеро детей и двое взрослых, 23 человека госпитализированы. Советский районный суд Казани арестовал стрелка Ильназа Галявиева на два месяца.