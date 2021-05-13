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В Госдуме предложили ужесточить наказание за утрату оружия

Ведомости

Члены комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции разработали законопроект, в котором предлагается ужесточить административную ответственность за нарушения в сфере оборота гражданского оружия, сообщил ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к документу. Законопроект направлен в правительство.

Члены комитета предложили жестче наказывать россиян за утрату оружия. «Статьи 20.8 и 20.12 КоАП РФ дополняются специальными нормами, устанавливающими более строгое наказание за нарушение правил оборота оружия в случаях, если такое нарушение повлекло утрату оружия», — говорится в документе.

Также депутаты предложили увеличить срок давности привлечения к ответственности за нарушения в сфере оборота оружия с двух месяцев до года. В законопроекте предлагается ввести ответственность за незаконный оборот пневматики с дульной энергией до 7,5 Дж и ношение холодного оружия для самообороны.

Авторы законопроекта предложили ввести ответственность за публикацию в СМИ и интернете инструкций по изготовлению и переделке огнестрельного оружия. Сейчас ответственность предусмотрена за распространение инструкций по изготовлению взрывчатки и взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что в комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на рассмотрении находится семь законопроектов, которые так или иначе меняют закон «Об оружии». Депутаты выступили с различными инициативами после того, как 11 мая в Казани в школе произошла стрельба. В результате погибли семеро детей и двое взрослых, 23 человека госпитализированы. Советский районный суд Казани арестовал стрелка Ильназа Галявиева на два месяца.

Ранее по теме: Трагедия в Казани может привести к изменению законодательства об оружии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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