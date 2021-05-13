Выручка музеев Москвы на майских праздниках выросла почти на 75%
Среднесуточные обороты московских музеев в период майских праздников выросли на 74,9% по сравнению с апрелем, сообщил аналитический центр Москвы со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
«Среднесуточные обороты московских музеев и галерей в первые 10 дней мая выросли на 74,9% по сравнению с апрелем и составили 29,1 млн руб.», – сказал Ефимов. По его словам, спрос на экскурсии в этот период вырос в 2,1 раза. Среднесуточная выручка экскурсионных бюро за 1 – 10 мая достигла 1,8 млн руб., парков отдыха и тематических парков – 52,5 млн руб., что более чем вдвое превышает апрельские показатели. Среднесуточный оборот зоопарков и океанариумов за эти дни вырос в 2,5 раза – до 15,3 млн руб., рассказали в аналитическом центре.
Кроме того, в период майских праздников многие москвичи занимались ремонтом и обновлением гардероба, рассказал глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. Например, мебельные магазины увеличили дневную выручку на 12%, магазины штор – на 8,1%, магазины одежды – на 4%. В 2021 г. в соответствии с указом президента России Владимира Путина дни с 4 по 7 мая были нерабочими с сохранением за работниками заработных плат.