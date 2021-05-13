Выручка музеев Москвы на майских праздниках выросла почти на 75%

«Среднесуточные обороты московских музеев и галерей в первые 10 дней мая выросли на 74,9% по сравнению с апрелем и составили 29,1 млн руб.», – сказал Ефимов. По его словам, спрос на экскурсии в этот период вырос в 2,1 раза. Среднесуточная выручка экскурсионных бюро за 1 – 10 мая достигла 1,8 млн руб., парков отдыха и тематических парков – 52,5 млн руб., что более чем вдвое превышает апрельские показатели. Среднесуточный оборот зоопарков и океанариумов за эти дни вырос в 2,5 раза – до 15,3 млн руб., рассказали в аналитическом центре.