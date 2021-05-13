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Выручка музеев Москвы на майских праздниках выросла почти на 75%

Ведомости

Среднесуточные обороты московских музеев в период майских праздников выросли на 74,9% по сравнению с апрелем, сообщил аналитический центр Москвы со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«Среднесуточные обороты московских музеев и галерей в первые 10 дней мая выросли на 74,9% по сравнению с апрелем и составили 29,1 млн руб.», – сказал Ефимов. По его словам, спрос на экскурсии в этот период вырос в 2,1 раза. Среднесуточная выручка экскурсионных бюро за 1 – 10 мая достигла 1,8 млн руб., парков отдыха и тематических парков – 52,5 млн руб., что более чем вдвое превышает апрельские показатели. Среднесуточный оборот зоопарков и океанариумов за эти дни вырос в 2,5 раза – до 15,3 млн руб., рассказали в аналитическом центре.

Кроме того, в период майских праздников многие москвичи занимались ремонтом и обновлением гардероба, рассказал глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. Например, мебельные магазины увеличили дневную выручку на 12%, магазины штор – на 8,1%, магазины одежды – на 4%. В 2021 г. в соответствии с указом президента России Владимира Путина дни с 4 по 7 мая были нерабочими с сохранением за работниками заработных плат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных