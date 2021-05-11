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Глава Крыма сообщил о рекордном турпотоке в майские праздники

Ведомости

Полуостров Крым за прошедшие майские праздники посетили 520 тыс. человек, что стало рекордом за весь постсоветский период, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на странице «ВКонтакте».

«По данным Министерства курортов и туризма республики, с 29 апреля по 10 мая включительно в Крыму отдохнуло 520 тысяч человек, что на 72% выше уровня 2019 г.», — написал он.

По его словам, впервые через Крымский мост прибыло 75% от общего числа отдыхающих в праздничные дни. При этом 20% гостей прибыли авиатранспортом, 4% — ж/д транспортом, менее 1% — через границу с Украиной. Общая доля автотуристов в этом году на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В праздничный период средняя загрузка работающих средств размещения превысила 70%, в отдельных регионах этот показатель превышал 80-85%. При этом пятизвездочные отели в среднем были загружены на 95%, отели 4 звезды – на 90%, 3 звезды – на более чем 75%, добавил Аксенов.

Ранее в администрации города Сочи сообщили, что курорт с 1 по 10 мая посетили около 232 000 туристов. В 2020 г. на майские праздники Сочи посетили около 150 000 человек.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая стали нерабочими с сохранением за работниками заработных плат.

Ранее по теме: В Сочи оценили турпоток на майские праздники

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных