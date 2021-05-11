Глава Крыма сообщил о рекордном турпотоке в майские праздники

По его словам, впервые через Крымский мост прибыло 75% от общего числа отдыхающих в праздничные дни. При этом 20% гостей прибыли авиатранспортом, 4% — ж/д транспортом, менее 1% — через границу с Украиной. Общая доля автотуристов в этом году на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.