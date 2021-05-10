В Сочи оценили турпоток на майские праздники

Подобное решение Путин принял по просьбе руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой. Свое предложение она объяснила необходимостью снизить число контактов людей друг с другом на фоне пандемии коронавируса. По словам Поповой, россияне привыкли проводить майские праздники на природе и на дачах. Кроме того, школьников и студентов также отпустили на каникулы между праздниками.