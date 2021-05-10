В Сочи оценили турпоток на майские праздники
Около 232 000 туристов посетили Сочи с 1 по 10 мая, сообщили в пресс-службе администрации города.
«Общий турпоток на курорт с 1 по 10 мая составил 232 000 человек. Средняя загрузка за этот период — 82,4%. Сейчас в городе на прием гостей работает 975 коллективных средств размещения общей емкостью 137 000 мест», — говорится в сообщении.
Пиковая нагрузка пришлась на 6 мая — в Сочи находились около 122 000 туристов. Глава города Алексей Копайгородский заявил, что поручил ответственным службам усилить контроль за соблюдением санитарных мер.
В 2020 г. на майские праздники Сочи посетили около 150 000 человек. За лето прошлого города курорт посетили 1 млн туристов.
23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая стали нерабочими с сохранением за работниками заработных плат.
Подобное решение Путин принял по просьбе руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой. Свое предложение она объяснила необходимостью снизить число контактов людей друг с другом на фоне пандемии коронавируса. По словам Поповой, россияне привыкли проводить майские праздники на природе и на дачах. Кроме того, школьников и студентов также отпустили на каникулы между праздниками.