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В Сочи оценили турпоток на майские праздники

Ведомости

Около 232 000 туристов посетили Сочи с 1 по 10 мая, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Общий турпоток на курорт с 1 по 10 мая составил 232 000 человек. Средняя загрузка за этот период — 82,4%. Сейчас в городе на прием гостей работает 975 коллективных средств размещения общей емкостью 137 000 мест», — говорится в сообщении.

Пиковая нагрузка пришлась на 6 мая — в Сочи находились около 122 000 туристов. Глава города Алексей Копайгородский заявил, что поручил ответственным службам усилить контроль за соблюдением санитарных мер.

В 2020 г. на майские праздники Сочи посетили около 150 000 человек. За лето прошлого города курорт посетили 1 млн туристов.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая стали нерабочими с сохранением за работниками заработных плат.

Подобное решение Путин принял по просьбе руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой. Свое предложение она объяснила необходимостью снизить число контактов людей друг с другом на фоне пандемии коронавируса. По словам Поповой, россияне привыкли проводить майские праздники на природе и на дачах. Кроме того, школьников и студентов также отпустили на каникулы между праздниками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных