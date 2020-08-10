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В Сочи оценили турпоток с начала лета

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С начала лета Сочи посетили 1 млн туристов, сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на директора департамента курортов и туризма Светлану Батяйкину.

«На сегодняшний день в городе одномоментно находятся порядка 220 000 туристов. Всего же с 1 июня курорт принял один миллион гостей», – говорится в сообщении.

Батяйкина отметила, что на курорте зафиксирована «стабильная динамика роста туристического потока».

Обязательный двухнедельный карантин для туристов был отменен в Краснодарском крае 21 июня.

24 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что республика приняла первый миллион отдыхающих с начала июля. 1 июля регион стал доступен для туристов из всех регионов России после снятия ограничений, вызванных распространением коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных