В Сочи оценили турпоток с начала лета
С начала лета Сочи посетили 1 млн туристов, сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на директора департамента курортов и туризма Светлану Батяйкину.
«На сегодняшний день в городе одномоментно находятся порядка 220 000 туристов. Всего же с 1 июня курорт принял один миллион гостей», – говорится в сообщении.
Батяйкина отметила, что на курорте зафиксирована «стабильная динамика роста туристического потока».
Обязательный двухнедельный карантин для туристов был отменен в Краснодарском крае 21 июня.
24 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что республика приняла первый миллион отдыхающих с начала июля. 1 июля регион стал доступен для туристов из всех регионов России после снятия ограничений, вызванных распространением коронавируса.