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В России за сутки выявили 9462 новых случая коронавируса

Ведомости

В России за последние сутки коронавирус выявили у 9462 человек, следует из статистики оперштаба на 14 мая. Это максимум с 20 марта. Скончались 393 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 922 901. Умерли за все время пандемии 115 116 человек.

Вчера, 13 мая, оперштаб сообщил о 8380 новых случаях.

В Москве за сутки выявили 3818 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2943 человека, скончались 60 пациентов. В Москве всего 1 131 235 случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+739), Московская (+648), Ростовская (+204) и Воронежская (+127) области.

За сутки в России полностью выздоровели 9756 человек. Общее число выздоровевших возросло до 4 537 634. Продолжают лечение 270 151.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 161 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,3 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 32 млн случаев, Индии (более 24 млн), Бразилии (свыше 15,4 млн), Франции (более 5,9 млн) и Турции (5 млн). Россия по этому показателю занимает шестое место в мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных