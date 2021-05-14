В России за сутки выявили 9462 новых случая коронавируса
В России за последние сутки коронавирус выявили у 9462 человек, следует из статистики оперштаба на 14 мая. Это максимум с 20 марта. Скончались 393 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 922 901. Умерли за все время пандемии 115 116 человек.
Вчера, 13 мая, оперштаб сообщил о 8380 новых случаях.
В Москве за сутки выявили 3818 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2943 человека, скончались 60 пациентов. В Москве всего 1 131 235 случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+739), Московская (+648), Ростовская (+204) и Воронежская (+127) области.
За сутки в России полностью выздоровели 9756 человек. Общее число выздоровевших возросло до 4 537 634. Продолжают лечение 270 151.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 161 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,3 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 32 млн случаев, Индии (более 24 млн), Бразилии (свыше 15,4 млн), Франции (более 5,9 млн) и Турции (5 млн). Россия по этому показателю занимает шестое место в мире.