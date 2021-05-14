В России за сутки выявили 9462 новых случая коронавируса

В России за последние сутки коронавирус выявили у 9462 человек, следует из статистики оперштаба на 14 мая. Это максимум с 20 марта. Скончались 393 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 922 901. Умерли за все время пандемии 115 116 человек.