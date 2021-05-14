Членство сенатора Королева в «Единой России» приостановили после ДТП с его участием

Олег Королев был губернатором Липецкой области 20 лет — с 1998 по 2018 г., до этого, в течение шести лет, с 1992 по 1998 г., он возглавлял областное заксобрание. В 2018 г. Королев вновь стал депутатом облдумы, после чего был делегирован в Совет Федерации от исполнительной власти региона тогдашним врио губернатора Игорем Артамоновым.