Членство сенатора Королева в «Единой России» приостановили после ДТП с его участием
Членство сенатора и экс-губернатора Липецкой области Олега Королева в партии «Единая Россия» приостановлено по собственному желанию до конца разбирательства в связи с ДТП с его участием, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
«Мы, безусловно, следим за развитием событий вокруг сенатора и экс-губернатора Липецкой области Олега Королева. В случае, если версия Олега Петровича подтвердится и он докажет свою невиновность, «Единая Россия» будет готова восстановить его членство в партии», — цитирует Турчака пресс-служба партии. Он заверил, что разбирательство «должно быть максимально беспристрастным и прозрачным».
«Чтобы по его итогам ни у кого не осталось вопросов, что произошло на самом деле», — подчеркнул Турчак.
Сенатор утверждает, что почувствовал себя плохо за рулем из-за проблем с сердцем, уточнив, что причиной ДТП стала мерцательная аритмия. После недомогания Королев, по его словам, обратился за помощью к полиции, которая якобы не составляла протокол об аварии (пресс-служба ЕР сообщает обратное). Сейчас, утверждает сенатор, его состояние нормализовалось.
Олег Королев был губернатором Липецкой области 20 лет — с 1998 по 2018 г., до этого, в течение шести лет, с 1992 по 1998 г., он возглавлял областное заксобрание. В 2018 г. Королев вновь стал депутатом облдумы, после чего был делегирован в Совет Федерации от исполнительной власти региона тогдашним врио губернатора Игорем Артамоновым.