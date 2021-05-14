Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Общество

Членство сенатора Королева в «Единой России» приостановили после ДТП с его участием

Ведомости

Членство сенатора и экс-губернатора Липецкой области Олега Королева в партии «Единая Россия» приостановлено по собственному желанию до конца разбирательства в связи с ДТП с его участием, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

«Мы, безусловно, следим за развитием событий вокруг сенатора и экс-губернатора Липецкой области Олега Королева. В случае, если версия Олега Петровича подтвердится и он докажет свою невиновность, «Единая Россия» будет готова восстановить его членство в партии», — цитирует Турчака пресс-служба партии. Он заверил, что разбирательство «должно быть максимально беспристрастным и прозрачным».

«Чтобы по его итогам ни у кого не осталось вопросов, что произошло на самом деле», — подчеркнул Турчак.

Сенатор утверждает, что почувствовал себя плохо за рулем из-за проблем с сердцем, уточнив, что причиной ДТП стала мерцательная аритмия. После недомогания Королев, по его словам, обратился за помощью к полиции, которая якобы не составляла протокол об аварии (пресс-служба ЕР сообщает обратное). Сейчас, утверждает сенатор, его состояние нормализовалось.

Олег Королев был губернатором Липецкой области 20 лет — с 1998 по 2018 г., до этого, в течение шести лет, с 1992 по 1998 г., он возглавлял областное заксобрание. В 2018 г. Королев вновь стал депутатом облдумы, после чего был делегирован в Совет Федерации от исполнительной власти региона тогдашним врио губернатора Игорем Артамоновым.

Ранее по теме: Сенатор от Липецкой области Королев объяснил ДТП проблемами с сердцем

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных