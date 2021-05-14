Музыкальный фестиваль Park Live отменили из-за коронавируса
Музыкальный фестиваль Park Live в 2021 г. отменен из-за коронавируса, сообщили организаторы на странице мероприятия «ВКонтакте».
«Мы вынужденно переносим фестиваль на 2022 год», – говорится в сообщении. Организаторы отметили, что фестиваль отменен из-за препятствий, вызванных пандемией коронавируса: регулярное авиасообщение не налажено, артисты не могут получить российские визы, некоторые страны нельзя покинуть без уважительной причины, а для артистов из Британии по-прежнему необходим карантин.
В 2020 г. фестиваль также был отменен из-за коронавируса. В 2021 г. он должен был пройти в два этапа – с 8 по 11 июля и с 15 по 18 июля. В 2022 г. мероприятие планируется провести в три уикенда. Предположительно на фестивале выступят группы My Chemical Romance, Placebo, Gorillaz, Deftones и The Killers. «В данный момент мы работаем над тем, чтобы согласовать новую дату выступления Slipknot и The Offspring», – рассказали в оргкомитете.