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Музыкальный фестиваль Park Live отменили из-за коронавируса

Ведомости

Музыкальный фестиваль Park Live в 2021 г. отменен из-за коронавируса, сообщили организаторы на странице мероприятия «ВКонтакте».

«Мы вынужденно переносим фестиваль на 2022 год», – говорится в сообщении. Организаторы отметили, что фестиваль отменен из-за препятствий, вызванных пандемией коронавируса: регулярное авиасообщение не налажено, артисты не могут получить российские визы, некоторые страны нельзя покинуть без уважительной причины, а для артистов из Британии по-прежнему необходим карантин.

В 2020 г. фестиваль также был отменен из-за коронавируса. В 2021 г. он должен был пройти в два этапа – с 8 по 11 июля и с 15 по 18 июля. В 2022 г. мероприятие планируется провести в три уикенда. Предположительно на фестивале выступят группы My Chemical Romance, Placebo, Gorillaz, Deftones и The Killers. «В данный момент мы работаем над тем, чтобы согласовать новую дату выступления Slipknot и The Offspring», – рассказали в оргкомитете.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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