Музыкальный фестиваль Park Live отменили из-за коронавируса

В 2020 г. фестиваль также был отменен из-за коронавируса. В 2021 г. он должен был пройти в два этапа – с 8 по 11 июля и с 15 по 18 июля. В 2022 г. мероприятие планируется провести в три уикенда. Предположительно на фестивале выступят группы My Chemical Romance, Placebo, Gorillaz, Deftones и The Killers. «В данный момент мы работаем над тем, чтобы согласовать новую дату выступления Slipknot и The Offspring», – рассказали в оргкомитете.