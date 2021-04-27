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Организаторы объявили даты и место проведения «Нашествия» в 2021 году

Ведомости

Рок-фестиваль «Нашествие» пройдет с 30 июля по 1 августа 2021 г. в Серпухове, следует из сообщения на сайте мероприятия.

«В 2021 году «главное приключение года» состоится 30, 31 июля и 1 августа на новом месте — в подмосковном Серпухове», — говорится в сообщении. На фестивале будут соблюдаться меры профилактики коронавируса. Ранее приобретенные билеты на «Нашествие» будут действительны, рассказали в оргкомитете.

В 2020 г. управление Роспотребнадзора по Тверской области посчитало нецелесообразным проводить «Нашествие» в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Об отмене фестиваля позже объявил губернатор региона Игорь Руденя. Он отметил, что на мероприятие приезжает большое количество гостей из других регионов и что он бы не хотел, чтобы фестиваль «добавил проблем».

Мероприятие традиционно проходило в селе Завидово Тверской области. В 2020 г. его проведение было запланировано на 24-26 июля.

Ранее по теме: Губернатор Тверской области сообщил об отмене фестиваля «Нашествие»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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