Организаторы объявили даты и место проведения «Нашествия» в 2021 году

В 2020 г. управление Роспотребнадзора по Тверской области посчитало нецелесообразным проводить «Нашествие» в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Об отмене фестиваля позже объявил губернатор региона Игорь Руденя. Он отметил, что на мероприятие приезжает большое количество гостей из других регионов и что он бы не хотел, чтобы фестиваль «добавил проблем».