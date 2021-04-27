Организаторы объявили даты и место проведения «Нашествия» в 2021 году
Рок-фестиваль «Нашествие» пройдет с 30 июля по 1 августа 2021 г. в Серпухове, следует из сообщения на сайте мероприятия.
«В 2021 году «главное приключение года» состоится 30, 31 июля и 1 августа на новом месте — в подмосковном Серпухове», — говорится в сообщении. На фестивале будут соблюдаться меры профилактики коронавируса. Ранее приобретенные билеты на «Нашествие» будут действительны, рассказали в оргкомитете.
В 2020 г. управление Роспотребнадзора по Тверской области посчитало нецелесообразным проводить «Нашествие» в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Об отмене фестиваля позже объявил губернатор региона Игорь Руденя. Он отметил, что на мероприятие приезжает большое количество гостей из других регионов и что он бы не хотел, чтобы фестиваль «добавил проблем».
Мероприятие традиционно проходило в селе Завидово Тверской области. В 2020 г. его проведение было запланировано на 24-26 июля.