Губернатор Тверской области сообщил об отмене фестиваля «Нашествие»
Губернатор Тверской области Игорь Рудень сообщил об отмене в этом году рок-фестиваля «Нашествие». Об этом он заявил в эфире телеканала »Россия 24 Тверь», передает РИА «Новости». По словам Руденя, мероприятие отменили из-за предписаний Роспотребнадзора.
«При всем уважении к организаторам "Нашествия", исходя из предписаний Роспотребнадзора и в условиях сохраняющейся опасности (распространения коронавируса — "Ведомости"), в этом году "Нашествие" все-таки не будет проводиться на территории нашего региона», — сказал он. Губернатор напомнил, что ежегодно проводимый в регионе фестиваль длится три дня. На него приезжает большое количество гостей из других регионов. «Я бы не хотел, чтобы фестиваль добавил проблем», — пояснил он.
В свою очередь организаторы фестиваля призвали сохранить купленные ранее билеты. Ими можно будет воспользоваться в следующем году, сообщили они РИА «Новости».
Ранее управление Роспотребнадзора по Тверской области посчитало нецелесообразным проводить в этом году «Нашествие». Ежегодно рок-фестиваль проходит в селе Завидово Тверской области. В этом году его проведение было запланировано на 24-26 июля.