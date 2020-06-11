Губернатор Тверской области сообщил об отмене фестиваля «Нашествие»

«При всем уважении к организаторам "Нашествия", исходя из предписаний Роспотребнадзора и в условиях сохраняющейся опасности (распространения коронавируса — "Ведомости"), в этом году "Нашествие" все-таки не будет проводиться на территории нашего региона», — сказал он. Губернатор напомнил, что ежегодно проводимый в регионе фестиваль длится три дня. На него приезжает большое количество гостей из других регионов. «Я бы не хотел, чтобы фестиваль добавил проблем», — пояснил он.