Черногория на следующей неделе откроет границы для туристов
Правительство Черногории решило открыть со следующей недели границы для туристов из всех стран, заявил премьер-министр страны Здравко Кривокапич.
«Греция открыта для всех туристов, начали работать торговые точки, кафе, рестораны и отели, что указывает на то, чему мы должны следовать, так у нас подобные протоколы и подходы. Черногория на следующей неделе откроет все границы для туристов со словами "Добро пожаловать на черногорское приморье!", — цитирует его "РИА Новости".
Ранее в апреле в Черногории заявили, что гражданам России без ПЦР-тестов будет разрешен въезд в страну в туристический сезон. Ранее Черногория продлила до 31 октября 2021 г. безвизовый режим для россиян.
Так, для кратковременного въезда в Черногорию на срок до 90 дней со дня первого въезда достаточно наличия действующего загранпаспорта, отмечает российское дипведомство. При этом для осуществления трудовой или учебной деятельности в этой стране россиянам потребуется получать соответствующие визы.