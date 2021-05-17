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Правительство утвердило антитеррористические требования для детских лагерей

Ведомости

Правительство утвердило антитеррористические требования для мест организации отдыха и оздоровления детей, согласно которым в детских лагерях появится система передачи тревожных сообщений, сообщила пресс-служба кабмина.

«Во всех детских лагерях появится система передачи тревожных сообщений, которая в случае опасности будет передавать сигнал о вызове экстренных служб. Кроме того, осмотр зданий и территорий будет проходить не реже четырех раз в день», – говорится в сообщении. Согласно требованиям, все детские лагеря будут разделены на четыре категории в зависимости от количества отдыхающих и уровня безопасности в регионе. Распределять лагеря по категориям будут специальные комиссии.

Например, учреждения из первой категории должны будут иметь особую систему охраны. За их безопасность будут отвечать сотрудники частных охранных организаций, подразделений войск национальной гвардии или ведомственной охраны. Новые требования не распространяются на лагеря, охраняемые войсками нацгвардии, а также организованные школами во время каникул. Кроме того, правила не будут действовать для турслетов, спортивных соревнований и сборов продолжительностью до семи дней. Безопасность детей в таких случаях будет регулироваться другими нормативными актами.

По поручению президента России Владимира Путина правительство также разработает требования по обеспечению безопасности во всех школах страны, рассказал в ходе совещания с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее Путин после стрельбы в казанской гимназии, в результате которой погибли девять человек, поручил правительству в ближайшее время внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности российских образовательных учреждений.

Ранее по теме: Путин назвал варварским преступлением расстрел школьников в Казани

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных