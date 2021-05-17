Правительство утвердило антитеррористические требования для детских лагерей

«Во всех детских лагерях появится система передачи тревожных сообщений, которая в случае опасности будет передавать сигнал о вызове экстренных служб. Кроме того, осмотр зданий и территорий будет проходить не реже четырех раз в день», – говорится в сообщении. Согласно требованиям, все детские лагеря будут разделены на четыре категории в зависимости от количества отдыхающих и уровня безопасности в регионе. Распределять лагеря по категориям будут специальные комиссии.