Путин назвал варварским преступлением расстрел школьников в Казани
Стрельба, которую утром 11 мая открыл в казанской гимназии №175 19-летний Ильназ Галявиев, является варварским преступлением, заявил президент России Владимир Путин на сегодняшнем совещании с членами правительства. Стенограмма заседания опубликована на сайте Кремля.
«Как вы знаете, два дня назад произошла страшная беда. Жертвами варварского преступления стали дети и учителя 175-й гимназии. И я вначале прошу почтить память погибших», — сказал глава государства, открытая встречу.
Путин еще раз принес глубокие соболезнования родным и близким погибших. Борьбу за спасение жизней пострадавших в результате нападения он назвал самой неотложной и главной задачей.
Также глава государства поручил правительству в ближайшее время внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности российских образовательных учреждений. Президент подчеркнул, что ответственность всех лиц, задействованных в процедуре получения разрешения на владение оружием, должна быть жесткой и персональной.
Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев пришел с приобретенным им гладкоствольным ружьем в гимназию № 175. Он открыл там стрельбу, в результате чего погибли девять человек, семь из которых — дети. 23 человека получили ранения. Вчера Советский районный суд Казани арестовал нападавшего на два месяца — до 11 июля включительно. Он признал свою вину. По данным Следственного комитета России, у нападавшего ранее было диагностировано заболевание головного мозга.