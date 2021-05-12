Суд арестовал на два месяца стрелка из Казани
Советский районный суд Казани арестовал на два месяца, до 11 июля включительно, 19-летнего Ильназа Галявиева, убившего девятерых человек, включая семерых детей, в школе №175 города. Об этом сообщает пресс-служба суда. До этого Галявиев полностью признал вину.
«Галявиеву И.Р. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сроком на 02 месяца 00 суток, то есть до 11 июля 2021 года», — говорится в сообщении. Следствие просило арестовать Галявиева на два месяца, тот согласился с этой мерой пресечения, возражений не имел и назначенный ему защитник. Галявиеву предъявлено обвинение по ч. 2 п. «а», «в» и «е» ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Следователь также сообщил, что тот сделал в казанской школе не менее 17 выстрелов, а также установил там взрывное устройство с поражающими элементами.
Кроме того, Галявиев заявил, что у него нет тяжких заболеваний, хотя ранее в СК рассказали, что у него имеется диагноз, свидетельствующий о наличии у него заболевания головного мозга. В ведомстве подтвердили, что с начала года близкие нападавшего отмечали его вспыльчивость и агрессивность. При этом на учете у психиатра и нарколога Галявиев не состоял.
Сегодня «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что у напавшего на школу атрофия головного мозга — неизлечимое заболевание, характеризующаяся отмиранием нейронов и потерей связей между ними. Официально эта информация не подтверждалась. Экспертиза для проверки вменяемости Галявиева продлится около двух месяцев.
Утром 11 мая Галявиев пришел с приобретенным им гладкоствольным ружьем в гимназию № 175, из которой выпустился в 2017 г. Он открыл там стрельбу, в результате чего погибли девять человек, семь из которых — дети. 23 человека получили ранения, из них 9 (4 взрослых и 5 детей) находятся в тяжелом состоянии и отправлены спецбортом МЧС в Москву. Нападавший вскоре был задержан.