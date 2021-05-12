Суд арестовал на два месяца стрелка из Казани

«Галявиеву И.Р. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сроком на 02 месяца 00 суток, то есть до 11 июля 2021 года», — говорится в сообщении. Следствие просило арестовать Галявиева на два месяца, тот согласился с этой мерой пресечения, возражений не имел и назначенный ему защитник. Галявиеву предъявлено обвинение по ч. 2 п. «а», «в» и «е» ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Следователь также сообщил, что тот сделал в казанской школе не менее 17 выстрелов, а также установил там взрывное устройство с поражающими элементами.