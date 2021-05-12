Дуров рассказал об оперативной блокировке Telegram-канала стрелка из Казани

По его словам, Галявиев создал канал за 20 минут до нападения, а за 15 минут до него сделал публичным. «Модераторы Telegram действовали быстро: в течение часа после получения первых жалоб они заблокировали канал за призывы к насилию. Даже если бы правоохранители каким-то образом осуществляли мониторинг всех Telegram-каналов в реальном времени, едва ли они успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время: преступник намеренно не раскрывал своих планов заблаговременно и не дал никакой конкретики», — написал Дуров.