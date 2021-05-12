Дуров рассказал об оперативной блокировке Telegram-канала стрелка из Казани
Администрация Telegram заблокировала канал устроившего стрельбу в школе №175 в Казани Ильназа Галявиева оперативно после поступления первых жалоб, быстрее, чем это могли бы сделать силовики даже при постоянном мониторинге мессенджера. Полностью защитить общество от психически нестабильных людей невозможно, такие инциденты не должны служить поводом для ограничения свобод, написал основатель Telegram Павел Дуров.
По его словам, Галявиев создал канал за 20 минут до нападения, а за 15 минут до него сделал публичным. «Модераторы Telegram действовали быстро: в течение часа после получения первых жалоб они заблокировали канал за призывы к насилию. Даже если бы правоохранители каким-то образом осуществляли мониторинг всех Telegram-каналов в реальном времени, едва ли они успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время: преступник намеренно не раскрывал своих планов заблаговременно и не дал никакой конкретики», — написал Дуров.
Он отметил, что модераторы соцсети ответили на жалобы, которые были отправлены в администрацию только после задержания Галявиева полицией, а смысла в поиске ответственных, от директоров школ до создателей компьютерных игр, нет. «Нужно признать: полностью защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно. Статистически один из миллиона человек может оказаться социопатом, готовым к немотивированной агрессии», — отметил Дуров.
В то же время он подчеркнул, что, хотя неизбежность таких событий «не делает их менее трагичными», это не должно «служить поводом для организации охоты на ведьм или превращения общества в концлагерь».
Вчера утром Галявиев пришел с приобретенным им гладкоствольным ружьем в гимназию № 175, из которой выпустился в 2017 г. Он открыл там стрельбу, в результате чего погибли девять человек, семь из которых — дети. Нападавший был задержан. Следственное управление СК России по Татарстану возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Позже в СК заявили, что Галявиев имеет диагноз, свидетельствующий о наличии у него заболевания головного мозга. Название заболевания не уточнялось. В ведомстве подтвердили, что с начала года близкие нападавшего отмечали его вспыльчивость и агрессивность. При этом на учете у психиатра и нарколога Галявиев не состоял.