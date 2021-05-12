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СК сообщил о заболевании головного мозга у напавшего на школу в Казани

Ведомости

Устроивший 11 мая стрельбу в казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев имеет диагноз, свидетельствующий о наличии у него заболевания головного мозга, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

«Выяснилось, он ранее неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями. Еще в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга», — заявила она.

По словам Петренко, с начала года близкие Галявиева отмечали, что он ведет себя вспыльчиво и агрессивно. При этом на учете у психиатра и нарколога он не состоял.

В данный момент задержанный ведет себя неадекватно, что мешает полноценному проведению с ним следственных действий, добавили в СК. Несмотря на это, сегодня ему будет предъявлено обвинение по рассматриваемому делу. Следователи уже направили ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В целом по данному уголовному делу назначено более 30 судебных экспертиз, включая физико-химические, баллистические, молекулярно-генетические, взрывотехнические и судебно-медицинские, рассказала Петренко. Для оценки психического здоровья Галявиева будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Вчера утром Галявиев, родившийся 11 сентября 2001 г. и отчисленный в апреле этого года из казанского колледжа «ТИСБИ», пришел с приобретенным им гладкоствольным ружьем в гимназию № 175, из которой выпустился в 2017 г. Он открыл там стрельбу, в результате чего погибли девять человек, семь из которых — дети. Нападавший был задержан. Следственное управление СК России по Татарстану возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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