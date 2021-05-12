СК сообщил о заболевании головного мозга у напавшего на школу в Казани

Вчера утром Галявиев, родившийся 11 сентября 2001 г. и отчисленный в апреле этого года из казанского колледжа «ТИСБИ», пришел с приобретенным им гладкоствольным ружьем в гимназию № 175, из которой выпустился в 2017 г. Он открыл там стрельбу, в результате чего погибли девять человек, семь из которых — дети. Нападавший был задержан. Следственное управление СК России по Татарстану возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).