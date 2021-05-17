В Кремле прокомментировали идею обмена Медведчука на осужденных украинцев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею обмена главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на осужденных в России украинцев «внутриукраинской политической кухней», передает «РИА Новости». Москва не склонна серьезно рассматривать это предложение, отметил Песков.
15 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев «охотно» обменяет главу политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука на украинцев, осужденных в России. При этом он подчеркнул, что такое решение принимает президент Украины Владимир Зеленский.
«Мы заметили. Скорее, вы знаете, это внутриукраинская политическая кухня. Собственно, я не знаю, почему предлагается украинских политиков выставлять на обмен. Вопрос, хочет ли это сам украинский политик — на кого-то меняться? На кого они предлагают менять? И так далее. В общем, это достаточно такая была несформулированная какая-то идея. Поэтому мы, наверное, вряд ли склонны как-то серьезно это рассматривать», — сказал Песков журналистам.
13 мая Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля. Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что Медведчук и народный депутат от ОПЗЖ Тарас Козак подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов.
По данным следствия, в августе 2020 г. Медведчук направил Козаку предназначенные для российских спецслужб секретные данные о расположении скрытого военного подразделения вооруженных сил Украины, его личном составе и боевой подготовке. Кроме того, в 2015 г. Медведчук и Козак по предварительному сговору с высокопоставленным российских правительственным чиновником якобы помогли передать России права на одно из месторождений на крымском шельфе.