В Кремле прокомментировали идею обмена Медведчука на осужденных украинцев

«Мы заметили. Скорее, вы знаете, это внутриукраинская политическая кухня. Собственно, я не знаю, почему предлагается украинских политиков выставлять на обмен. Вопрос, хочет ли это сам украинский политик — на кого-то меняться? На кого они предлагают менять? И так далее. В общем, это достаточно такая была несформулированная какая-то идея. Поэтому мы, наверное, вряд ли склонны как-то серьезно это рассматривать», — сказал Песков журналистам.