Секретарь СНБО Украины допустил обмен Медведчука на осужденных в России украинцев
Киев может захотеть обменять главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на украинцев, осужденных в России, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телеканала «Украина 24».
«Это решение принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем», — сказал он.
В четверг Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля. Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что Медведчук и народный депутат от ОПЗЖ Тарас Козак подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов.
По данным следствия, в августе 2020 г. Медведчук направил Козаку предназначенные для российских спецслужб секретные данные о расположении скрытого военного подразделения вооруженных сил Украины, его личном составе и боевой подготовке. Кроме того, в 2015 г. Медведчук и Козак по предварительному сговору с высокопоставленным российских правительственным чиновником якобы помогли передать России права на одно из месторождений на крымском шельфе.
«Впервые за много лет в Украине не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук», — прокомментировал арест Медведчука президент Украины Владимир Зеленский.