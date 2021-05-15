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Секретарь СНБО Украины допустил обмен Медведчука на осужденных в России украинцев

Ведомости

Киев может захотеть обменять главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на украинцев, осужденных в России, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телеканала «Украина 24».

«Это решение принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем», — сказал он.

В четверг Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля. Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что Медведчук и народный депутат от ОПЗЖ Тарас Козак подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов.

По данным следствия, в августе 2020 г. Медведчук направил Козаку предназначенные для российских спецслужб секретные данные о расположении скрытого военного подразделения вооруженных сил Украины, его личном составе и боевой подготовке. Кроме того, в 2015 г. Медведчук и Козак по предварительному сговору с высокопоставленным российских правительственным чиновником якобы помогли передать России права на одно из месторождений на крымском шельфе.

«Впервые за много лет в Украине не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук», — прокомментировал арест Медведчука президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее по теме: Путин заявил о превращении Украины в антипода России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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