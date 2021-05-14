Путин заявил о превращении Украины в антипода России
Сейчас Украину медленно превращают в антипода России, заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности. Стенограмма заседания опубликована на сайте Кремля.
«Судя по всему — и это очень печально, — Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости», — сказал глава государства.
По словам Путина, сейчас на Украине проходит «совершенно очевидная зачистка политического поля». В качестве примера реализации таковой президент привел закрытие общенациональных СМИ и обвинение ряда лиц в экономическом сотрудничестве с Россией. Подобные действия глава государства назвал «явно политическими и избирательными», так как некоторые представители руководства Украины, по его словам, долгие годы активно работают в России, в том числе в Крыму, и «это считается нормой». Путин пояснил, что такие шаги Киева направлены на зачистку политического поля от сил, «которые выступают за мирное разрешение кризиса на юго-востоке Украины, в Донбассе, и за добрососедские отношения с Россией».
Президент также упомянул представителей украинской оппозиции, которых обвиняют в сотрудничестве с Россией. Конкретных имен он не назвал, однако сделал такое заявление после того, как по подозрению в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов был отправлен под домашний арест до 9 июля глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.
Путин отметил, что годовой объем товарооборота между Россией и Украиной составил $9,9 млрд. «Я с трудом себе представляю, если объективно подходить к решению вопросов подобного рода: что, всех, кто работает с Россией, будут теперь на Украине привлекать к уголовной ответственности?» — резюмировал глава государства.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что в августе прошлого года Медведчук направил народному депутату от ОПЗЖ Тарасу Козаку, который тоже подозревается в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов, предназначенные для российских спецслужб секретные данные о расположении скрытого военного подразделения вооруженных сил Украины, его личном составе и боевой подготовке. Кроме того, в 2015 г. Медведчук и Козак по предварительному сговору с высокопоставленным российским правительственным чиновником, имя которого не раскрывается, якобы помогли передать России права на одно из месторождений на крымском шельфе.