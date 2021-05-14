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Путин заявил о превращении Украины в антипода России

Ведомости

Сейчас Украину медленно превращают в антипода России, заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности. Стенограмма заседания опубликована на сайте Кремля.

«Судя по всему — и это очень печально, — Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости», — сказал глава государства.

По словам Путина, сейчас на Украине проходит «совершенно очевидная зачистка политического поля». В качестве примера реализации таковой президент привел закрытие общенациональных СМИ и обвинение ряда лиц в экономическом сотрудничестве с Россией. Подобные действия глава государства назвал «явно политическими и избирательными», так как некоторые представители руководства Украины, по его словам, долгие годы активно работают в России, в том числе в Крыму, и «это считается нормой». Путин пояснил, что такие шаги Киева направлены на зачистку политического поля от сил, «которые выступают за мирное разрешение кризиса на юго-востоке Украины, в Донбассе, и за добрососедские отношения с Россией».

Президент также упомянул представителей украинской оппозиции, которых обвиняют в сотрудничестве с Россией. Конкретных имен он не назвал, однако сделал такое заявление после того, как по подозрению в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов был отправлен под домашний арест до 9 июля глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

Путин отметил, что годовой объем товарооборота между Россией и Украиной составил $9,9 млрд. «Я с трудом себе представляю, если объективно подходить к решению вопросов подобного рода: что, всех, кто работает с Россией, будут теперь на Украине привлекать к уголовной ответственности?» — резюмировал глава государства.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что в августе прошлого года Медведчук направил народному депутату от ОПЗЖ Тарасу Козаку, который тоже подозревается в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов, предназначенные для российских спецслужб секретные данные о расположении скрытого военного подразделения вооруженных сил Украины, его личном составе и боевой подготовке. Кроме того, в 2015 г. Медведчук и Козак по предварительному сговору с высокопоставленным российским правительственным чиновником, имя которого не раскрывается, якобы помогли передать России права на одно из месторождений на крымском шельфе. 

Ранее по теме: Суд Киева отправил Медведчука под домашний арест

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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