Путин заявил о превращении Украины в антипода России

По словам Путина, сейчас на Украине проходит «совершенно очевидная зачистка политического поля». В качестве примера реализации таковой президент привел закрытие общенациональных СМИ и обвинение ряда лиц в экономическом сотрудничестве с Россией. Подобные действия глава государства назвал «явно политическими и избирательными», так как некоторые представители руководства Украины, по его словам, долгие годы активно работают в России, в том числе в Крыму, и «это считается нормой». Путин пояснил, что такие шаги Киева направлены на зачистку политического поля от сил, «которые выступают за мирное разрешение кризиса на юго-востоке Украины, в Донбассе, и за добрососедские отношения с Россией».