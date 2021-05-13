Суд Киева отправил Медведчука под домашний арест
Печерский районный суд Киева отправил главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля, сообщает УНН.
«Применить меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, запретив покидать ему место своего проживания сроком до 9 июля», — заявил судья.
Таким образом, суд отклонил ходатайство прокурора о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Прокуратура просила арестовать Медведчука до 10 июля с возможностью внесения залога в размере почти $10,9 млн.
Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что Медведчук и народный депутат Украины от ОПЗЖ Тарас Козак подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
По данным следствия, в августе 2020 г. Медведчук направил Козаку предназначенные для российских спецслужб секретные данные о расположении скрытого военного подразделения вооруженных сил Украины, его личном составе и боевой подготовке. Кроме того, в 2015 г. Медведчук и Козак по предварительному сговору с высокопоставленным российских правительственным чиновником, имя которого не раскрывается, якобы помогли передать России права на одно из месторождений на крымском шельфе. В связи с этим в доме Медведчука прошли обыски.