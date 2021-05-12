Прокуратура Украины попросит суд арестовать Медведчука по делу о госизмене
Генпрокуратура Украины будет ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения для главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), депутата Верховной рады Виктора Медведчука в виде содержания под стражей по делу о госизмене.
«После его прибытия в офис генерального прокурора по требованию народного депутата и его защитников им было предоставлен экземпляр врученного 11 мая 2021г. сообщения о подозрении для ознакомления с целью обеспечения права на защиту. Также подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», – заявили «Интерфаксу» в офисе генпрокурора.
Медведчук и народный депутат Украины от ОПЗЖ Тарас Козак подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
По данным следствия, в августе 2020 г. первый якобы направил второму предназначенные для российских спецслужб секретные данные о расположении скрытого военного подразделения Вооруженных сил Украины, его личном составе и боевой подготовке. Кроме того, в 2015 г. Медведчук и Козак по предварительному сговору с высокопоставленным российских правительственным чиновником, имя которого не раскрывается, якобы помогли передать России права на одно из месторождений на крымском шельфе. В связи с этим в доме Медведчука прошли обыски.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль тщательно следит за ситуацией вокруг Медведчука. Говоря о возможности предоставления Медведчуку политического убежища, Песков сказал, что тот его не запрашивал. Более того, Москва не собирается вмешиваться во внутренние дела Украины. Представитель Кремля отметил, что Россия вряд ли сейчас сможет оказать нардепу какую-либо помощь.