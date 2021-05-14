Зеленский связал арест Медведчука с борьбой с олигархами на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский связал арест главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука с борьбой с олигархами в стране.
«Впервые за много лет в Украине не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук», – заявил Зеленский в колонке для издания «Фокус». Он отметил, что с помощью законных инструментов Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество, чтобы «откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности».
Вчера Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля. Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что Медведчук и народный депутат от ОПЗЖ Тарас Козак подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов.
По данным следствия, в августе 2020 г. Медведчук направил Козаку предназначенные для российских спецслужб секретные данные о расположении скрытого военного подразделения вооруженных сил Украины, его личном составе и боевой подготовке. Кроме того, в 2015 г. Медведчук и Козак по предварительному сговору с высокопоставленным российских правительственным чиновником якобы помогли передать России права на одно из месторождений на крымском шельфе.