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Ученикам казанской школы после нападения продлят сдачу ЕГЭ и ОГЭ на 1,5 часа

Ведомости

Ученикам девятых и одиннадцатых классов гимназии №175 в Казани, где в результате стрельбы погибли девять человек, предоставят дополнительные 1,5 часа на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ). Об этом сообщает пресс-служба городского управления образования.

«Учащиеся 9 классов будут сдавать ОГЭ только по русскому языку, а время экзамена для них увеличено на 1,5 часа. Дополнительное время получат и ученики 11-го класса»: — цитирует пресс-служба начальника управления Ирека Ризванова. Кроме того, учащимся 9 и 11 классов будет предложен выбор сроков сдачи экзаменов.

По словам Ризванова, 19 и 20 мая состоится заседание психолого-медико-педагогической комиссии для учащихся 9 и 11 классов и их родителей, для обеспечения благоприятных условий при сдаче экзаменов. На базе соседней школы работает центр психологической реабилитации МЧС России, который оказывает поддержку ученикам школы №175.

Сейчас для учащихся с 1 по 8, а также 10 класса организовано дистанционное обучение. Меры безопасности усилены, у здания школы дежурят два сотрудника Росгвардии, сообщили в казанском управлении образования. Обучение в школе №175 сейчас идет исключительно в первую смену.

11 мая на казанскую школу №175 совершил вооруженное нападение ее выпускник 19-летний Ильназ Галявиев. Он открыл там стрельбу, в результате чего погибли девять человек, семь из которых — дети. 23 человека получили ранения. Галявиева задержали и арестовали на два месяца. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц).

По данным Следственного комитета России, у нападавшего ранее было диагностировано заболевание головного мозга. Сам нападавший наличие тяжелых болезней отрицает. После инцидента президент России Владимир Путин дал поручение Росгвардии ужесточить контроль за оборотом оружия.

Ранее по теме: Росгвардия предлагает ужесточить контроль за оборотом гражданского оружия
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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