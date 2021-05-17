Ученикам казанской школы после нападения продлят сдачу ЕГЭ и ОГЭ на 1,5 часа

11 мая на казанскую школу №175 совершил вооруженное нападение ее выпускник 19-летний Ильназ Галявиев. Он открыл там стрельбу, в результате чего погибли девять человек, семь из которых — дети. 23 человека получили ранения. Галявиева задержали и арестовали на два месяца. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц).