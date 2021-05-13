Росгвардия предлагает ужесточить контроль за оборотом гражданского оружия

Росгвардия предлагает ужесточить контроль за оборотом гражданского оружияМногие из этих мер предлагались давно, но так и не реализованы, считает эксперт
Контроль за оборотом гражданского оружия в России следует усилить, а подход к обеспечению безопасности учебных заведений – унифицировать, заявил на заседании правительства 13 мая президент Владимир Путин. При открытии заседания Путин предложил почтить минутой молчания погибших 11 мая в Казани учеников и учителей в результате нападения на школу, а также рассмотреть вопросы оказания помощи пострадавшим и награждения учителей, спасавших учеников.
Путин предложил «серьезно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом». Так, «ситуации, когда, например, медицинскую справку можно просто купить за деньги, порой даже не приходя на осмотр, должны быть полностью исключены». По этому вопросу президент попросил выступить директора Росгвардии Виктора Золотова. По его словам, необходимо повысить возраст, после которого можно покупать гражданское оружие, с 18 лет до 21 года. Эта мера рассматривалась законодателями после расстрела в керченском колледже в 2018 г., но была отвергнута, поскольку возраст призыва в армию составляет 18 лет. Но, по мнению Золотова, при годичном сроке службы многие солдаты-срочники стреляют всего несколько раз на стрельбище и «в 21 год в голове у них [желающих приобрести оружие] становится не мешанина, они более-менее уже укрепляются в практике применения оружия и в своем психологическом состоянии». Кроме того, Золотов считает, что перед получением охотничьего билета соискатели должны проходить курс обучения, Росгвардия должна иметь доступ к медицинским документам покупателей оружия, справки для покупки оружия – выдаваться только государственными медучреждениями, а соискатели – проходить психологическое тестирование. А покупку полуавтоматических гладкоствольных ружей, таких как «Hatsan, «Хантер», «Сайга», особенно «Ланкастер», следует разрешать через пять лет после того, как гражданин купил обычное гладкоствольное ружье, заявил Золотов. В то же время он не считает нужным, чтобы охрана школ была возложена на подразделения Росгвардии, включая вневедомственную охрану, поскольку «для этого нам потребуется еще несколько армий численностью и финансированием намного больше, чем того требуют частные охранные предприятия». Два предложения по усилению контроля за оборотом гражданского оружия уже «находятся на выходе» в Госдуме, еще одно будет готово через несколько месяцев, сказал директор Росгвардии. Как сообщил 13 мая ТАСС, комитет по безопасности Госдумы направил в правительство на согласование поправки в КоАП, которые ужесточают наказание за утрату оружия, увеличивают срок давности для привлечения нарушивших правила оборота и хранения оружия граждан с двух месяцев до года. Также предложено ввести административную ответственность за незаконный оборот пневматики с дульной энергией до 7,5 Дж и ношение холодного оружия для самообороны.
Повышение возраста, с которого разрешено приобретать оружие, возможно одновременно с увеличением возраста призыва на военную службу, считает адвокат Муслим Шейхов.
Случаи расстрела военнослужащими своих сослуживцев в армии бывают гораздо чаще, чем массовые убийства с использованием гражданского оружия, утверждает он. Выдача охотничьих билетов только после обучения предусмотрена «Стратегией развития охотничьего хозяйства в Российской Федерации до 2030 г.», утвержденной распоряжением правительства России от 3.07.2014 № 1216-р и п. 35 плана мероприятий Минприроды по реализации указанной стратегии, напоминает юрист. Законопроект должен был вноситься в Госдуму до конца 2017 г., но до настоящего времени, по словам Шейхова, даже не разработан.
Введение стажа для покупки полуавтоматического оружия также нецелесообразно, считает Шейхов. Случаи использования оружия в преступлениях единичны, сотни тысяч единиц полуавтоматического оружия, купленные гражданами, используются законным образом, кроме того, это негативно повлияет на развитие стрелкового спорта в России.
Освидетельствование психиатром и наркологом сейчас осуществляется только в государственных учреждениях, вопрос о межведомственном взаимодействии и предоставлении информации о здоровье поднимался неоднократно, до настоящего времени этот вопрос не получил фиксации в законодательстве, продолжает адвокат. Существующих норм административной ответственности в КоАПе уже достаточно, и они доказали свою эффективность. «Считаю, что данная инициатива [об ужесточении КоАПа] обусловлена стремлением повысить количество совершаемых гражданами административных правонарушений для улучшения внутриведомственной отчетности», – говорит Шейхов.