Росгвардия предлагает ужесточить контроль за оборотом гражданского оружия

Путин предложил «серьезно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом». Так, «ситуации, когда, например, медицинскую справку можно просто купить за деньги, порой даже не приходя на осмотр, должны быть полностью исключены». По этому вопросу президент попросил выступить директора Росгвардии Виктора Золотова. По его словам, необходимо повысить возраст, после которого можно покупать гражданское оружие, с 18 лет до 21 года. Эта мера рассматривалась законодателями после расстрела в керченском колледже в 2018 г., но была отвергнута, поскольку возраст призыва в армию составляет 18 лет. Но, по мнению Золотова, при годичном сроке службы многие солдаты-срочники стреляют всего несколько раз на стрельбище и «в 21 год в голове у них [желающих приобрести оружие] становится не мешанина, они более-менее уже укрепляются в практике применения оружия и в своем психологическом состоянии». Кроме того, Золотов считает, что перед получением охотничьего билета соискатели должны проходить курс обучения, Росгвардия должна иметь доступ к медицинским документам покупателей оружия, справки для покупки оружия – выдаваться только государственными медучреждениями, а соискатели – проходить психологическое тестирование. А покупку полуавтоматических гладкоствольных ружей, таких как «Hatsan, «Хантер», «Сайга», особенно «Ланкастер», следует разрешать через пять лет после того, как гражданин купил обычное гладкоствольное ружье, заявил Золотов. В то же время он не считает нужным, чтобы охрана школ была возложена на подразделения Росгвардии, включая вневедомственную охрану, поскольку «для этого нам потребуется еще несколько армий численностью и финансированием намного больше, чем того требуют частные охранные предприятия». Два предложения по усилению контроля за оборотом гражданского оружия уже «находятся на выходе» в Госдуме, еще одно будет готово через несколько месяцев, сказал директор Росгвардии. Как сообщил 13 мая ТАСС, комитет по безопасности Госдумы направил в правительство на согласование поправки в КоАП, которые ужесточают наказание за утрату оружия, увеличивают срок давности для привлечения нарушивших правила оборота и хранения оружия граждан с двух месяцев до года. Также предложено ввести административную ответственность за незаконный оборот пневматики с дульной энергией до 7,5 Дж и ношение холодного оружия для самообороны.