Суд приговорил экс-главу центра им. Хруничева к пяти годам колонии за растрату
Дорогомиловский суд Москвы признал виновным в растрате 108 млн руб. при закупках металла для ракет «Ангара» и «Протон» главу центра им. М. В. Хруничева Александра Селиверстова. Его приговорили к пяти годам колонии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Судом вынесен обвинительный приговор по делу. Селиверстову назначено наказание в виде 5 лет колонии», — сообщили в суде. Бывшие заместители экс-главы центра им. Хруничева Виктор Ларин и Юрий Яковлев получили по 4,5 года колонии общего режима каждый.
Приговор пока не вступил в силу. Он может быть обжалован в Мосгорсуде.
Уголовное дело о растрате было возбуждено в мае 2015 г. по итогам проверки ФСБ в 2012-2014 гг. По версии следствия, центр им. Хруничева «необоснованно предоставил льготы и преимущества» компании «Металлресурс» при заключении договоров поставки металла. В 2012 г. тогдашний замглавы центра Виктор Ларин без проведения аукциона заключил договор на поставку металла с компанией «Металлресурс» для изготовления ракет-носителей «Ангара» и «Протон-М». Компания получила 290 млн руб. из средств гособоронзаказа и федеральной космической программы.
В июле 2013 г. уже Селиверстов без проведения конкурса сделал «Металлресурс» единственным поставщиком черного и цветного металлопроката для центра. В конце того же года тогдашний замглавы организации Юрий Яковлев заключил с «Металлресурсом» еще один контракт на поставку металлопроката почти на 64 млн руб. За возможность получения контрактов глава компании Руслан Уразгильдеев давал фигурантам дела «откаты». В целом действия Селиверстова, Ларина и Яковлева нанесли государству ущерб в размере 108 млн руб.