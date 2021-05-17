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Суд приговорил экс-главу центра им. Хруничева к пяти годам колонии за растрату

Ведомости

Дорогомиловский суд Москвы признал виновным в растрате 108 млн руб. при закупках металла для ракет «Ангара» и «Протон» главу центра им. М. В. Хруничева Александра Селиверстова. Его приговорили к пяти годам колонии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Судом вынесен обвинительный приговор по делу. Селиверстову назначено наказание в виде 5 лет колонии», — сообщили в суде. Бывшие заместители экс-главы центра им. Хруничева Виктор Ларин и Юрий Яковлев получили по 4,5 года колонии общего режима каждый.

Приговор пока не вступил в силу. Он может быть обжалован в Мосгорсуде.

Уголовное дело о растрате было возбуждено в мае 2015 г. по итогам проверки ФСБ в 2012-2014 гг. По версии следствия, центр им. Хруничева «необоснованно предоставил льготы и преимущества» компании «Металлресурс» при заключении договоров поставки металла. В 2012 г. тогдашний замглавы центра Виктор Ларин без проведения аукциона заключил договор на поставку металла с компанией «Металлресурс» для изготовления ракет-носителей «Ангара» и «Протон-М». Компания получила 290 млн руб. из средств гособоронзаказа и федеральной космической программы.

В июле 2013 г. уже Селиверстов без проведения конкурса сделал «Металлресурс» единственным поставщиком черного и цветного металлопроката для центра. В конце того же года тогдашний замглавы организации Юрий Яковлев заключил с «Металлресурсом» еще один контракт на поставку металлопроката почти на 64 млн руб. За возможность получения контрактов глава компании Руслан Уразгильдеев давал фигурантам дела «откаты». В целом действия Селиверстова, Ларина и Яковлева нанесли государству ущерб в размере 108 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных