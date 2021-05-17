Суд приговорил экс-главу центра им. Хруничева к пяти годам колонии за растрату

В июле 2013 г. уже Селиверстов без проведения конкурса сделал «Металлресурс» единственным поставщиком черного и цветного металлопроката для центра. В конце того же года тогдашний замглавы организации Юрий Яковлев заключил с «Металлресурсом» еще один контракт на поставку металлопроката почти на 64 млн руб. За возможность получения контрактов глава компании Руслан Уразгильдеев давал фигурантам дела «откаты». В целом действия Селиверстова, Ларина и Яковлева нанесли государству ущерб в размере 108 млн руб.