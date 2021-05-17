Путин поручил оценить возможность повышения требований к психологам
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июня рассмотреть возможность повышения требований к организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим гражданам психологические услуги.
«Рассмотреть при участии общественных организаций и профессиональных союзов специалистов в области психологии и психотерапии вопрос о возможности установления или повышения требований к организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим психологические услуги гражданам», – говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.
При необходимости правительство должно представить предложения о внесении соответствующих изменений в российское законодательство.
Поручение дано по итогам встречи президента с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» 4 марта. В ходе мероприятия одна из участниц обратила внимание Путина на «серую зону» психологических услуг, которые оказывают люди без базового психологического образования. В этой связи глава государства предложил начать лицензировать деятельность, связанную с оказанием психологической помощи.