Путин поручил оценить возможность повышения требований к психологам

Поручение дано по итогам встречи президента с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» 4 марта. В ходе мероприятия одна из участниц обратила внимание Путина на «серую зону» психологических услуг, которые оказывают люди без базового психологического образования. В этой связи глава государства предложил начать лицензировать деятельность, связанную с оказанием психологической помощи.