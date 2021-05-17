Володин оценил предложения Золотова по контролю за оборотом оружия

Президент России Владимир Путин поручил ужесточить законодательство в сфере владения оружием после стрельбы в казанской гимназии, в результате которой погибли девять человек. Вооруженное нападение совершил 19-летний Ильназ Галявиев. По данным Следственного комитета России, у нападавшего ранее было диагностировано заболевание головного мозга.