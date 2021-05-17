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Володин оценил предложения Золотова по контролю за оборотом оружия

Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал заслуживающими внимания предложения директора Росгвардии Виктора Золотова по усилению контроля за оборотом оружия, передает ТАСС.

Среди предложений Золотова — введение обязательного психологического тестирования при получении медицинской справки на владение оружием, а также выдача гражданам полуавтоматического оружия после пяти лет владения обычным гладкоствольным. Медицинские справки, как считает директор Росгвардии, должны выдаваться только в государственных клиниках.

«Предложения Золотова достаточно взвешенные, заслуживают внимания. Правильно было бы изучить возможность их поддержки», — сказал спикер.

Ограничения в первую очередь можно было бы распространить на новичков.

«Справки покупают, обращаться с оружием не умеют, человек сам может пострадать от этого оружия», — резюмировал он.

Президент России Владимир Путин поручил ужесточить законодательство в сфере владения оружием после стрельбы в казанской гимназии, в результате которой погибли девять человек. Вооруженное нападение совершил 19-летний Ильназ Галявиев. По данным Следственного комитета России, у нападавшего ранее было диагностировано заболевание головного мозга.

Ранее по теме: В Госдуму внесли законопроект о противопоказаниях для покупки оружия

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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