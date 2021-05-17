В Госдуму внесли законопроект о противопоказаниях для покупки оружия
Депутаты «Единой России» внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается закрепить в законе об оружии новое понятие – медицинские противопоказания к владению оружием. Их перечень определит правительство, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета думы по информационной политике Александр Хинштейн.
«Мы предлагаем ввести в ФЗ «Об оружии» новое понятие: «медицинские противопоказания к владению оружием». Перечень таких противопоказаний определяется правительством. Вводится запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медосвидетельствования», – написал Хинштейн.
Позже, сегодня днем, законопроект был внесен в Госдуму.
Согласно законопроекту, медицинское освидетельствование сможет проводиться только в государственных или муниципальных учреждениях. Оно будет включать в себя химико-токсикологические исследования и психологическое тестирование. В результате его успешного прохождения будет формироваться электронное заключение, которое будет размещаться в ГИС Минздрава. Росгвардия получит доступ к этому электронному реестру. По словам Хинштейна, таким образом «устраняется сама возможность предоставления подложных медсправок».
Если после успешного медосвидетельствования у владельца оружия появятся противопоказания к его владению, информация об этом будет также размещена в системе Минздрава, а разрешение и лицензия будут приостановлены. В этом случае гражданин должен будет в течение 30 дней пройти внеочередное медосвидетельствование. В этот период оружие у него будет изъято. Кроме того, законопроектом предлагается вести электронный учет оружия, патронов и их владельцев в ГИС Росгвардии.
После стрельбы в казанской гимназии, в результате которой погибли девять человек, президент России Владимир Путин поручил ужесточить законодательство в сфере владения оружием. Позже директор Росгвардии Виктор Золотов предложил ввести обязательное психологическое тестирование при получении медицинской справки на владение оружием. Он отметил, что справки на получение оружия должны выдавать не частные клиники, а государственные учреждения.