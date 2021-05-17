В Госдуму внесли законопроект о противопоказаниях для покупки оружия

Если после успешного медосвидетельствования у владельца оружия появятся противопоказания к его владению, информация об этом будет также размещена в системе Минздрава, а разрешение и лицензия будут приостановлены. В этом случае гражданин должен будет в течение 30 дней пройти внеочередное медосвидетельствование. В этот период оружие у него будет изъято. Кроме того, законопроектом предлагается вести электронный учет оружия, патронов и их владельцев в ГИС Росгвардии.