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В Госдуму внесли законопроект о противопоказаниях для покупки оружия

Ведомости

Депутаты «Единой России» внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается закрепить в законе об оружии новое понятие – медицинские противопоказания к владению оружием. Их перечень определит правительство, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета думы по информационной политике Александр Хинштейн.

«Мы предлагаем ввести в ФЗ «Об оружии» новое понятие: «медицинские противопоказания к владению оружием». Перечень таких противопоказаний определяется правительством. Вводится запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медосвидетельствования», – написал Хинштейн.

Позже, сегодня днем, законопроект был внесен в Госдуму.

Согласно законопроекту, медицинское освидетельствование сможет проводиться только в государственных или муниципальных учреждениях. Оно будет включать в себя химико-токсикологические исследования и психологическое тестирование. В результате его успешного прохождения будет формироваться электронное заключение, которое будет размещаться в ГИС Минздрава. Росгвардия получит доступ к этому электронному реестру. По словам Хинштейна, таким образом «устраняется сама возможность предоставления подложных медсправок».

Если после успешного медосвидетельствования у владельца оружия появятся противопоказания к его владению, информация об этом будет также размещена в системе Минздрава, а разрешение и лицензия будут приостановлены. В этом случае гражданин должен будет в течение 30 дней пройти внеочередное медосвидетельствование. В этот период оружие у него будет изъято. Кроме того, законопроектом предлагается вести электронный учет оружия, патронов и их владельцев в ГИС Росгвардии.

После стрельбы в казанской гимназии, в результате которой погибли девять человек, президент России Владимир Путин поручил ужесточить законодательство в сфере владения оружием. Позже директор Росгвардии Виктор Золотов предложил ввести обязательное психологическое тестирование при получении медицинской справки на владение оружием. Он отметил, что справки на получение оружия должны выдавать не частные клиники, а государственные учреждения.

Ранее по теме: Глава Росгвардии предложил усложнить процедуру получения справки на оружие

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных