Глава Росгвардии предложил усложнить процедуру получения справки на оружие

«Нам необходимо также совместно с Минздравом осуществлять психологическое тестирование. Это необходимо делать. Я понимаю, что это очень дорого и длительный срок, тем не менее, это необходимо делать в свете того, что сейчас происходит», – сказал Золотов, отметив, что справки на получение оружия должны выдавать не частные клиники, а государственные учреждения.