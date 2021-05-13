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Глава Росгвардии предложил усложнить процедуру получения справки на оружие

Ведомости

Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил ввести обязательное психологическое тестирование при получении медицинской справки на владение оружием. Об этом он заявил на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

«Нам необходимо также совместно с Минздравом осуществлять психологическое тестирование. Это необходимо делать. Я понимаю, что это очень дорого и длительный срок, тем не менее, это необходимо делать в свете того, что сейчас происходит», – сказал Золотов, отметив, что справки на получение оружия должны выдавать не частные клиники, а государственные учреждения.

Также, по его словам, необходимо ввести прохождение курса молодого бойца для получения охотничьего билета, повысить возраст получения права на владение оружием до 21 года, выдавать гражданам полуавтоматическое оружие после пяти лет владения гладкоствольным.

В ходе совещания Владимир Путин заявил, что для предупреждения преступлений, подобных нападению на казанскую гимназию, необходимо серьезно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом. «Здесь нужен строгий порядок. Ситуации, когда, например, медицинскую справку можно просто купить за деньги, порой даже не приходя на осмотр, – такие ситуации должны быть полностью исключены», – подчеркнул президент.

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев пришел с приобретенным им гладкоствольным ружьем в гимназию № 175, из которой выпустился в 2017 г. Он открыл там стрельбу, в результате чего погибли девять человек, семь из которых – дети. 23 человека получили ранения. Вчера Советский районный суд Казани арестовал нападавшего на два месяца, до 11 июля включительно.

Ранее по теме: Кремль оценил исполнение поручения Путина о правилах владения оружием

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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