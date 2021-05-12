Кремль оценил исполнение поручения Путина о правилах владения оружием

Речь идет о задаче, поставленной президентом в связи с массовым убийством в керченском Политехническом колледже 17 октября 2018 г. Тогда погиб 21 человек. После этого группа сенаторов внесла законопроект, в котором право на приобретение оружия предлагалось предоставлять лицам от 21 года, а не с 18 лет. Однако документ отклонили. Его не поддержало в том числе и правительство, в отзыве которого было сказано, что «принятие законопроекта приведет к ограничению трудовых прав граждан в возрасте от 18 до 21 года, которые не смогут заниматься трудовой деятельностью, предполагающей ношение и использование оружия».