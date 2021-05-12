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Кремль оценил исполнение поручения Путина о правилах владения оружием

Ведомости

Данное вчера президентом России Владимиром Путиным поручение об ужесточении законодательства в сфере владения оружием продемонстрирует, насколько хорошо такие задачи выполняются с момента прошлого поручения от 2018 г., заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вчерашнее поручение — как раз очень хороший повод, чтобы провести такую сверку часов и промониторить ход выполнения ранее данных поручений. Давайте не будем забегать вперед. Поручение дано вчера, соответствующие выводы будут сделаны», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, считает ли Путин, что его поручение ужесточить законодательство в сфере оборота оружия, данное в 2018 г., исполнено.

Речь идет о задаче, поставленной президентом в связи с массовым убийством в керченском Политехническом колледже 17 октября 2018 г. Тогда погиб 21 человек. После этого группа сенаторов внесла законопроект, в котором право на приобретение оружия предлагалось предоставлять лицам от 21 года, а не с 18 лет. Однако документ отклонили. Его не поддержало в том числе и правительство, в отзыве которого было сказано, что «принятие законопроекта приведет к ограничению трудовых прав граждан в возрасте от 18 до 21 года, которые не смогут заниматься трудовой деятельностью, предполагающей ношение и использование оружия».

На заявление журналистов, что получается — относительно поручения трехлетней давности выводов в Кремле не делали, Песков сказал, что не обладает информацией «по линии контрольного управления о степени выполнения поручения».

Также пресс-секретарь президента прокомментировал тот факт, что в сентябре прошлого года Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, в соответствии с которым с 16 лет можно использовать для охоты ружье и патроны при наличии необходимого разрешения. Песков отметил, что в связи со вчерашней трагедией в Казани процесс рассмотрения документа будет изменен.

«Безусловно, произошедшее не может не повлиять на ход обсуждения во втором чтении этого законопроекта как минимум. И то, что произошло вчера, и данное президентом поручение, конечно, оно окажет влияние на ход дальнейшей дискуссии», — заявил Песков.

Вчера утром Ильназ Галявиев, родившийся 11 сентября 2001 г. и отчисленный в апреле этого года из казанского колледжа «ТИСБИ», пришел с приобретенным им гладкоствольным ружьем в гимназию № 175, из которой выпустился в 2017 г. Он открыл там стрельбу, в результате чего погибли девять человек, семь из которых — дети. Нападавший был задержан. Следственное управление СК России по Татарстану возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

В связи с произошедшим Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову срочно проработать новое положение о видах оружия, разрешенных к гражданскому обороту. 

Позже уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила повысить с 18 лет до 21 года возраст получения гражданами права на владение оружием, за исключением тех, кто отслужил в Вооруженных силах. Кроме того, она заявила о необходимости усилить контроль за оборотом гражданского оружия и возложить охрану несовершеннолетних в общеобразовательных учреждениях на сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии.

Сегодня профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект о дополнительных основаниях для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. Госдума может рассмотреть документ 18 мая.

Ранее по теме: Трагедия в Казани может привести к изменению законодательства об оружии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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