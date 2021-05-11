Путин поручил ужесточить правила владения оружием после стрельбы в Казани

О стрельбе в школе №175 Казани стало известно сегодня утром. По предварительным данным, нападавшие ворвались в здание школы и открыли стрельбу. Среди погибших, предположительно, один учитель и не менее шести детей. Во время нападения подростки выпрыгивали из окон, в результате чего также получили ранения. По последним данным, которые приводят власти Татарстана, погибли восемь человек, 20 — пострадали. Среди погибших дети и один учитель. В Казани введен режим контртеррористической операции (КТО). Занятия вторых смен в школах отменены, 12 мая объявлено в республике днем траура.