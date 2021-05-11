Путин поручил ужесточить правила владения оружием после стрельбы в Казани
Президент России Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову срочно проработать новое положение о видах оружия, разрешенных к гражданскому обороту. Это указание дано после стрельбы в школе в Казани, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Отдельное поручение было дано Золотову, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте, может быть на руках у населения, с учетом того вида оружия, которое использовал стрелявший», — сказал Песков. Он пояснил, что в качестве охотничьего оружия, которым якобы пользовался нападавший, «регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки».
Как сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, на стрелка Ильназа Галявиева, который, по предварительным данным, напал на школу, зарегистрировано гладкоствольное ружье Hatsan ESCORT. Разрешение на его хранение было выдано в конце апреля текущего года. Это помповое ружье, которое используется охранными предприятиями. Таким же был вооружен «Керченский стрелок» Владислав Росляков, студент политехнического колледжа Керчи. В результате нападения Рослякова на учебное заведение в октябре 2018 г. погиб 21 человек.
О стрельбе в школе №175 Казани стало известно сегодня утром. По предварительным данным, нападавшие ворвались в здание школы и открыли стрельбу. Среди погибших, предположительно, один учитель и не менее шести детей. Во время нападения подростки выпрыгивали из окон, в результате чего также получили ранения. По последним данным, которые приводят власти Татарстана, погибли восемь человек, 20 — пострадали. Среди погибших дети и один учитель. В Казани введен режим контртеррористической операции (КТО). Занятия вторых смен в школах отменены, 12 мая объявлено в республике днем траура.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о задержании одного нападавшего. Его личность не раскрывается. Источники «Интерфакса» и ТАСС сообщают, что это подросток 17 или молодой человек 19 лет. Также агентства сообщают со ссылкой на источники о ликвидации еще одного нападавшего, но НАК не дает таких сведений.