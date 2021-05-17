Роскомнадзор допустил замедление работы Facebook и Youtube

«По итогам проверки, с учётом предпринятых администрацией соцсети усилий, принято решение не блокировать сервис Twitter, снять ограничения доступа в фиксированных сетях (соответственно, связанных с ними сетях Wi-Fi), сохранив замедление трафика Twitter на мобильных устройствах. В настоящее время выявлены случаи размещения противоправных материалов и на других интернет-площадках, в том числе Facebook и Youtube. В случае, если указанные платформы не предпримут соответствующие меры, к ним могут быть применены аналогичные санкции», — указано в сообщении ведомства.