Роскомнадзор допустил замедление работы Facebook и Youtube
Роскомнадзор назвал возможным замедление трафика Facebook и Youtube в России в случае, если площадки не примут меры по удалению запрещенного в стране контента, сообщает пресс-служба ведомства.
17 мая Роскомнадзор принял решение не блокировать сервис Twitter, снять ограничения доступа в фиксированных сетях, но сохранить замедление трафика Twitter на мобильных устройствах
«По итогам проверки, с учётом предпринятых администрацией соцсети усилий, принято решение не блокировать сервис Twitter, снять ограничения доступа в фиксированных сетях (соответственно, связанных с ними сетях Wi-Fi), сохранив замедление трафика Twitter на мобильных устройствах. В настоящее время выявлены случаи размещения противоправных материалов и на других интернет-площадках, в том числе Facebook и Youtube. В случае, если указанные платформы не предпримут соответствующие меры, к ним могут быть применены аналогичные санкции», — указано в сообщении ведомства.
10 марта Роскомнадзор объявил о начале первичного замедления скорости работы Twitter в России за невыполнение требования об удалении материалов с запрещенной информацией. Более того, ведомство тогда допустило полную блокировку Twitter в России в случае дальнейшего игнорирования требований российского законодательства.