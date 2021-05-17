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Facebook могут оштрафовать на ₽56 млн за неудаление призывов к митингам

Ведомости

В мировой суд Таганского района поступили еще четыре новых протокола об административном правонарушении в отношении Facebook из-за неудаления запрещенного контента, всего их 12, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на суд.

Дата рассмотрения протоколов еще не назначена. «Компании вменяют неудаление контента, который в России признан запрещенным», — передает агентство, отмечая, что если суд признает эти нарушения, компании грозят штрафы на сумму до 16 млн руб. В случае, если компанию признают виновной по всем пунктам, содержащимся в 12 протоколах, она может быть оштрафована в общей сложности на 56 млн руб. (более $750 тыс.).

Ранее Мировой судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал Telegram на 5 млн руб. за отказ удалить призывы к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях в столице. Кроме того, за это правонарушение был оштрафован Twitter на сумму 8,9 млн руб., а также TikTok (2,6 млн). Административные протоколы составили и на Google.

Ранее по теме: Суд оштрафовал Telegram за неудаление призывов к участию в митингах
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных