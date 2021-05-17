Facebook могут оштрафовать на ₽56 млн за неудаление призывов к митингам
Дата рассмотрения протоколов еще не назначена. «Компании вменяют неудаление контента, который в России признан запрещенным», — передает агентство, отмечая, что если суд признает эти нарушения, компании грозят штрафы на сумму до 16 млн руб. В случае, если компанию признают виновной по всем пунктам, содержащимся в 12 протоколах, она может быть оштрафована в общей сложности на 56 млн руб. (более $750 тыс.).
Ранее Мировой судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал Telegram на 5 млн руб. за отказ удалить призывы к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях в столице. Кроме того, за это правонарушение был оштрафован Twitter на сумму 8,9 млн руб., а также TikTok (2,6 млн). Административные протоколы составили и на Google.