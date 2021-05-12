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Суд оштрафовал Telegram за неудаление призывов к участию в митингах

Ведомости

Мировой судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал Telegram на 5 млн руб. за отказ удалить призывы к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях в столице, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского суда.

«Суд признал Telegram виновным по второму протоколу, составленному по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ) и назначил ему наказание в виде штрафа в 2,5 млн рублей. Общая сумма штрафа по двум протоколам составляет 5 млн рублей», — говорится в сообщении.

В начале апреля мировой судебный участок № 422 Таганского района Москвы назначил Twitter три штрафа на общую сумму 8,9 млн руб. за отказ удалить публикации, призывающие несовершеннолетних принять участие в несанкционированной акции протеста 23 января. Позже судебный участок мирового судьи №422 сообщил, что компанию могут оштрафовать еще на 24 млн руб. за отказ удалить запрещенную в России информацию по требованию Роскомнадзора.

В марте Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении в отношении Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram и YouTube в связи с неудалением ими информации, вовлекавшей подростков в участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

Ранее по теме: Суд оштрафовал «ВКонтакте» еще на 1,5 млн рублей после несогласованных акций

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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