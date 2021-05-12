Суд оштрафовал Telegram за неудаление призывов к участию в митингах

В начале апреля мировой судебный участок № 422 Таганского района Москвы назначил Twitter три штрафа на общую сумму 8,9 млн руб. за отказ удалить публикации, призывающие несовершеннолетних принять участие в несанкционированной акции протеста 23 января. Позже судебный участок мирового судьи №422 сообщил, что компанию могут оштрафовать еще на 24 млн руб. за отказ удалить запрещенную в России информацию по требованию Роскомнадзора.