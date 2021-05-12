Суд оштрафовал Telegram за неудаление призывов к участию в митингах
Мировой судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал Telegram на 5 млн руб. за отказ удалить призывы к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях в столице, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского суда.
«Суд признал Telegram виновным по второму протоколу, составленному по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ) и назначил ему наказание в виде штрафа в 2,5 млн рублей. Общая сумма штрафа по двум протоколам составляет 5 млн рублей», — говорится в сообщении.
В начале апреля мировой судебный участок № 422 Таганского района Москвы назначил Twitter три штрафа на общую сумму 8,9 млн руб. за отказ удалить публикации, призывающие несовершеннолетних принять участие в несанкционированной акции протеста 23 января. Позже судебный участок мирового судьи №422 сообщил, что компанию могут оштрафовать еще на 24 млн руб. за отказ удалить запрещенную в России информацию по требованию Роскомнадзора.