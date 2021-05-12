Суд оштрафовал «ВКонтакте» еще на 1,5 млн рублей после несогласованных акций

«Кроме того, в требовании было указано, что в случае размещения на других ресурсах информации, содержащей призывы к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, необходимо ограничить доступ и к ним», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале.