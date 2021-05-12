Суд оштрафовал «ВКонтакте» еще на 1,5 млн рублей после несогласованных акций
Мировой суд в Санкт-Петербурге оштрафовал соцсеть «ВКонтакте» еще на 1,5 млн руб. за несвоевременное удаление информации с призывами к участию в несогласованных акциях. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Суд назначил соцсети административный штраф, предусмотренный ч. 2 ст. 13.41 КоАП.
Из протокола об административном правонарушении следует, что в Роскомнадзор поступило требование заместителя генерального прокурора о принятии мер по ограничению доступа к информации, размещенной в TikTok, Twitter и «ВКонтакте».
«Кроме того, в требовании было указано, что в случае размещения на других ресурсах информации, содержащей призывы к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, необходимо ограничить доступ и к ним», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале.
«Мы не согласны с таким решением и планируем его обжаловать. Приговор в очередной раз демонстрирует правоприменительную практику по привлечению соцсетей к ответственности и свидетельствует об ужесточении регулирования интернета», — сообщил представитель соцсети.
Это второй штраф соцсети за аналогичное нарушение. 9 марта мировой суд Санкт-Петербурга оштрафовал «ВКонтакте» на 1,5 млн руб. Ранее суд оштрафовал компанию Mail.ru Group на 4 млн руб. из-за отказа удалить из социальной сети «Одноклассники» призывы к участию в акции протеста 23 января.
Роскомнадзор предупреждал, что Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники» и Youtube грозят штрафы за неудаление призывов к детям принять участие в несогласованных акциях 23 января. В России с 1 февраля вступили в силу поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соответствии с которыми социальные сети обязаны самостоятельно блокировать неправомерный контент.