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Суд оштрафовал «ВКонтакте» еще на 1,5 млн рублей после несогласованных акций

Ведомости

Мировой суд в Санкт-Петербурге оштрафовал соцсеть «ВКонтакте» еще на 1,5 млн руб. за несвоевременное удаление информации с призывами к участию в несогласованных акциях. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Суд назначил соцсети административный штраф, предусмотренный ч. 2 ст. 13.41 КоАП.

Из протокола об административном правонарушении следует, что в Роскомнадзор поступило требование заместителя генерального прокурора о принятии мер по ограничению доступа к информации, размещенной в TikTok, Twitter и «ВКонтакте».

«Кроме того, в требовании было указано, что в случае размещения на других ресурсах информации, содержащей призывы к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, необходимо ограничить доступ и к ним», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале.

«Мы не согласны с таким решением и планируем его обжаловать. Приговор в очередной раз демонстрирует правоприменительную практику по привлечению соцсетей к ответственности и свидетельствует об ужесточении регулирования интернета», — сообщил представитель соцсети.

Это второй штраф соцсети за аналогичное нарушение. 9 марта мировой суд Санкт-Петербурга оштрафовал «ВКонтакте» на 1,5 млн руб. Ранее суд оштрафовал компанию Mail.ru Group на 4 млн руб. из-за отказа удалить из социальной сети «Одноклассники» призывы к участию в акции протеста 23 января.

Роскомнадзор предупреждал, что Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники» и Youtube грозят штрафы за неудаление призывов к детям принять участие в несогласованных акциях 23 января. В России с 1 февраля вступили в силу поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соответствии с которыми социальные сети обязаны самостоятельно блокировать неправомерный контент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных