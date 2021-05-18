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Мишустин утвердил Новикова на должность главы Росавтодора

Ведомости

Новым руководителем Росавтодора стал Роман Новиков, следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства. Новиков являлся временно исполняющим обязанности главы агентства с февраля 2021 г.

«В должности руководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодор) официально утверждён Роман Новиков. Такое распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишустин», — говорится в тексте публикации пресс-службы правительства.

В период с 2008 по 2012 гг. Новиков являлся исполнительным директором ЗАО «Асфальт», а позднее – с июня 2012 г. по май 2014 г. – возглавлял «Межрегиональную дирекцию по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства». В период с ноября 2014 г. по сентябрь 2018 г. он занимал должности первого заместителя начальника и начальника «Управления автомобильных дорог «Тамань» Федерального дорожного агентства».

В сентябре 2018 г. Новиков занял должность заместителя начальника и начальника «Федерального управления автомобильных дорог “Центральная Россия” Федерального дорожного агентства» и пробыл на ней два года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных