Мишустин утвердил Новикова на должность главы Росавтодора

В период с 2008 по 2012 гг. Новиков являлся исполнительным директором ЗАО «Асфальт», а позднее – с июня 2012 г. по май 2014 г. – возглавлял «Межрегиональную дирекцию по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства». В период с ноября 2014 г. по сентябрь 2018 г. он занимал должности первого заместителя начальника и начальника «Управления автомобильных дорог «Тамань» Федерального дорожного агентства».