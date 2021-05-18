Мишустин утвердил Новикова на должность главы Росавтодора
Новым руководителем Росавтодора стал Роман Новиков, следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства. Новиков являлся временно исполняющим обязанности главы агентства с февраля 2021 г.
«В должности руководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодор) официально утверждён Роман Новиков. Такое распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишустин», — говорится в тексте публикации пресс-службы правительства.
В период с 2008 по 2012 гг. Новиков являлся исполнительным директором ЗАО «Асфальт», а позднее – с июня 2012 г. по май 2014 г. – возглавлял «Межрегиональную дирекцию по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства». В период с ноября 2014 г. по сентябрь 2018 г. он занимал должности первого заместителя начальника и начальника «Управления автомобильных дорог «Тамань» Федерального дорожного агентства».
В сентябре 2018 г. Новиков занял должность заместителя начальника и начальника «Федерального управления автомобильных дорог “Центральная Россия” Федерального дорожного агентства» и пробыл на ней два года.