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Названы регионы с наибольшей долей жалующихся на здоровье жителей

Ведомости

Курская область возглавила рейтинг регионов по доле жителей, которые в прошлом году чувствовали себя плохо или очень плохо, говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое есть в распоряжении «Ведомостей». Отрицательно свое самочувствие в данном регионе оценил практически каждый шестой житель, то есть 166,7 тыс. человек.

В антирейтинг попали также Липецкая и Ростовская области, где негативно свое состояние здоровья оценили 13,4% и 11,8% жителей, или 152,6 тыс. и 493,3 тыс. человек соответственно. В топ-5 попали также Республика Марий Эл и Хакасия с 11,7% (79,3 тыс. человек) и 11,6% (61,8 тыс. человек) плохо себя чувствующими гражданами соответственно. 

Кроме того, Хакасия возглавила рейтинг наибольшего прироста жителей с негативным самоощущением за год. Показатель там повысился более чем вдвое — на 110,8%. Кроме того, значительное увеличение числа граждан, которые в год пандемии отрицательно оценили собственное состояние здоровья, было отмечено в Тыве (+91,5%), Еврейской автономной области (+73,7%), Магаданской области (+66%) и Чувашии (+62,9%).

В целом 51,2 млн россиян оценили свое здоровье как удовлетворительное, а 11,2 млн — как плохое. Эти показатели на 2,2% меньше, чем в 2019 г., выяснили в FinExpertiza. Количество жителей с негативной оценкой своего здоровья увеличилось в 43 из 85 регионов страны. При этом в общей статистике все равно превалируют люди, которые положительно оценивают собственное состояние: таковых зафиксировано 84,3 млн.

Наибольшую долю жителей с хорошим и очень хорошим самочувствием в год пандемии аналитики зафиксировали в Чечне — 85,5% населения, или 1,3 млн человек. За ней следуют Ингушетия (85,1%, или 431,5 тыс. человек), Чукотский автономный округ (80,7%, или 40,6 тыс. человек), Тыва (74,6%, или 244,1 тыс. человек) и Дагестан (72,9%, или 2,3 млн человек).

В Москве о плохом самочувствии сообщили 4,6% из 12,7 млн граждан, а о хорошем — 67,9%. В Санкт-Петербурге данные показатели составоляют 5,4% и 70,2% соответственно из 5,4 млн жителей. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных