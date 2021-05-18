Названы регионы с наибольшей долей жалующихся на здоровье жителей

В целом 51,2 млн россиян оценили свое здоровье как удовлетворительное, а 11,2 млн — как плохое. Эти показатели на 2,2% меньше, чем в 2019 г., выяснили в FinExpertiza. Количество жителей с негативной оценкой своего здоровья увеличилось в 43 из 85 регионов страны. При этом в общей статистике все равно превалируют люди, которые положительно оценивают собственное состояние: таковых зафиксировано 84,3 млн.