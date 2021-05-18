Путин анонсировал скорый запуск в оборот еще одной вакцины от коронавируса
В России в скором времени запустят в оборот четвертую вакцину от коронавируса собственного производства, заявил президент России Владимир Путин.
«Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с глобальной пандемией. Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции. Скоро будет запущена в оборот четвертая», — сказал глава государства в ходе вручения верительных грамот президенту РФ послами иностранных государств, кадры которого показал телеканал «Россия 24».
На сегодняшний день в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт». Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года.